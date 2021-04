5 valeurs des jeux d'argent et paris sportifs

Quelques années plus tard, l’heure est à la consolidation des acteurs, pour mieux tirer profit de la manne financière du secteur, que l’on estime à plus de 65 milliards de dollars par an, et toujours en forte progression. Qui sont-ils ? Voici une sélection de 5 acteurs issus des grands rapprochements de l'industrie.

Flutter Entertainment plc

L’irlandais Flutter Entertainement (ex-Paddy Power Betfair) est né de la fusion de Betfair et Paddy Power (en 2015, pour 6 milliards de livres), puis de celle des activités américaines de cette nouvelle entité avec FanDuel en 2018. En 2019, Flutter a acquis le canadien The Stars Group pour 6 milliards de dollars, puis en 2021, annoncé son intention d’introduire FanDuel, sa filiale américaine, en bourse. Il est, entre autres, propriétaire de la marque PokerStars.

Côté à l'Irish Stock Exchange

Première capitalisation irlandaise

Capitalisation : 37,1 mds de dollars

Chiffre d’affaires 2020 : 7.35 milliards de dollars

Entain plc

Le britannique Entain (ex-GVC Holdings) figure parmi les principaux opérateurs mondiaux de paris sportifs et de jeux d’argent. Après avoir acquis la plateforme Bwin en 2016, puis le bookmaker Ladbrokers Coral en 2018, il s’est emparé de 95% du suédois Enlabs, leader dans les pays baltes, et s’apprête à en acquérir le capital restant.

Opérant dans une vingtaine de pays, il a refusé, début 2021, une offre de rachat de MGM resorts, géant américain des casinos américains, qu’il n’estimait pas assez généreuse (8 milliards de livres). Ils exploitent ensemble, depuis 2018, la co-entreprise BetMGM.

Coté au London Stock Exchange - FTSE 100

Capitalisation de 13,7 mds de dollars

Chiffre d’affaires 2020 : 4.3 milliards de dollars

Gamesys Group plc

Le développeur de logiciel et opérateur de jeux en ligne britannique Gamesys est né du rachat de Gamesys Limited par JPJ Group plc (ex-Jackpotjoy plc et ex-The Intertain Group Limited). Il possède, entre autres, Virgin Casino.

En mars 2021, il a accepté une offre de rachat de l’opérateur de casino américain Bally's pour 2.7 milliards de dollars.

Coté au London Stock Exchange - FTSE 250

Capitalisation de 2.9 mds de dollars

Chiffre d’affaires 2020 : 1 milliard de dollars

Kindred Group

Opérateur de jeux d'argent et de hasard en ligne basé à Malte, Kindred Group (ex-Unibet Group) détient notamment les marques Unibet, Maria Casino et 32Red (acquis en 2017). Il réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en Europe.

Coté au Nasdaq Stockholm

Capitalisation de 4.1 mds de dollars

Chiffre d’affaires 2020 : 1.37 milliard de dollars

Caesars Entertainment

Caesars Entertainment est, avant tout, un exploitant de casinos américain. Il est né du rachat de Caesars Entertainment par son homologue Eldorado Resorts pour 17.3 milliards de dollars en 2020

Pour tirer profit de l’explosion du marché des jeux d’argent en ligne aux Etats-Unis, début avril 2021, Caesars Entertainment a racheté le bookmaker britannique William Hill (FTSE 250 - Capitalisation : 3,9 milliards de dollars ) pour 3,7 milliards de dollars. Une fois finalisée, l’opération donnera naissance au premier opérateur de paris sportifs outre-Atlantique et confirmera la diversification de Caesars.

Coté au Nasdaq

Capitalisation de 19.9 mds de dollars

Chiffre d’affaires 2020 : 3.47 milliards de dollars

=> à surveiller ! Super Group

Super Group (SGHC) est la holding de Betway (paris sportifs et de jeux en ligne) et de Spin, une offre de casino en ligne multimarques. Le groupe a annoncé son intention d’entrer en bourse à New York via le SPAC Sports Entertainment Acquisition Corp, et a conclu un accord pour acquérir Digital Gaming Corp, ce qui lui donnera accès à 10 États américains.

