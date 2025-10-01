Une promesse XXL : Tether vise une valorisation de 500 milliards de dollars — l’orbite d’OpenAI — et veut passer du rôle d’émetteur d’USDT à celui de conglomérat des rails du dollar tokenisé. Si le marché mord, la crypto n’a plus seulement un champion : elle a son premier mastodonte quasi-systémique. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Visa se met aux stablecoins et prépare la révolution des paiements internationaux

C’est au tour de Visa de rejoindre la course : le géant des paiements lance un projet pilote pour intégrer les stablecoins à sa plateforme Visa Direct, permettant des transferts d’argent internationaux quasi instantanés via des cartes, comptes ou portefeuilles numériques. Objectif : remplacer les virements classiques lents par des règlements en stablecoins, plus rapides, globaux et programmables. Une première version est attendue pour avril 2026. Visa ne ferme pas la porte à émettre son propre stablecoin à terme. Ce mouvement s’inscrit dans une déferlante post-GENIUS Act : avec plus de 300 milliards de dollars de stablecoins en circulation, Visa rejoint les acteurs qui veulent transformer l’essai en usages concrets. Mais la bataille pour l’adoption grand public ne fait que commencer.

BlackRock muscle son fonds phare et confirme sa stratégie Bitcoin long terme

BlackRock renforce de 38% son exposition au bitcoin dans son Global Allocation Fund, avec désormais 66,4 millions de dollars placés sur son ETF maison, l’IBIT. Le fonds représente 17,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’allocation au BTC passe à 0,4%, contre 0,25% au T1. L’objectif est clair : se rapprocher de la recommandation maison d’une exposition de 1 à 2% pour diversifier les portefeuilles sans trop de risque. L’IBIT est devenu l’ETF Bitcoin n°1 mondial avec 61 milliards de flux nets. Le BTC suit désormais les cycles des marchés actions, posant la question de sa corrélation au Nasdaq à l’ère de l’adoption institutionnelle.

Swift s’allie à Consensys et teste la blockchain pour ses paiements mondiaux

Swift a annoncé ce lundi qu’il travaillait avec Consensys pour intégrer la blockchain à son réseau international de paiements. Objectif : créer un système transfrontalier en temps réel, 24/7, capable de faire circuler de la valeur tokenisée de manière fiable et interopérable grâce aux smart contracts. Le projet implique déjà des institutions financières de 16 pays, dont des banques centrales et des géants comme Crédit Agricole, JPMorgan, Société Générale-FORGE et Citi. Swift veut ainsi transformer ses rails interbancaires en infrastructure blockchain de référence, après plusieurs tests sur les MNBC et un partenariat avec Chainlink. Du côté de Consensys, ce n’est qu’un prototype, mais l’initiative illustre l’avancée rapide des technologies blockchain dans la finance traditionnelle.

Kraken prépare son IPO et aurait levé 500 millions de dollars en toute discrétion

Selon Fortune Crypto, Kraken aurait récemment clôturé un tour de table de 500 millions de dollars en vue d'une introduction en bourse. La valorisation visée ? 15 milliards de dollars. C’est un tournant pour la plateforme, qui n’avait levé que 27 millions depuis sa création en 2011. Ce projet d’IPO n’est pas nouveau. En 2024, Bloomberg révélait déjà une levée de 100 millions de dollars, et une entrée en Bourse pour 2026. La nouveauté ? Le co-PDG Arjun Sethi aurait lui-même investi via son fonds Tribe Capital, tandis qu’aucun investisseur historique n’aurait participé. Rien n’est officiel pour l’instant — aucun formulaire S-1 n’a encore été publié — mais l’exchange américain semble déterminé à jouer dans la cour des grands.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Tether prépare une levée de fonds hors norme qui la propulserait au rang des sociétés "venture-stage" les plus valorisées de la planète—à hauteur de 500 milliards de dollars, soit l’orbite d’OpenAI. Déjà premier émetteur de stablecoins au monde, gardien de plus de 170 milliards de dollars d’USDT, le groupe vise désormais une valorisation jamais vue dans la crypto.



Une levée pour changer d’échelle

Selon Bloomberg, Tether chercherait 15 à 20 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés contre contre 3% du capital. L’opération se ferait en émission d’actions nouvelles (pas de liquidité pour les actionnaires existants). Paolo Ardoino a confirmé l’existence du tour sur X : le capital servira à démultiplier les activités—stablecoins, distribution, IA, trading de matières premières, énergie, communications, médias—"de plusieurs ordres de grandeur".

À titre de repère, quand Circle visait 4–5 milliards de dollars en IPO, l’offre a été surdemandée 25 fois et CRCL a aisément dépassé 20 milliards de dollars de valorisation le jour du listing. Tether, lui, vise la demi-trillion : au-delà de Coinbase ou Circle, la plus grosse valorisation corporate de l’écosystème—si l’on excepte… bitcoin.

La "mécanique de valorisation", version courte

Côté comparables, Circle et Tether font le même métier : ils émettent des "dollars numériques" et placent l’argent reçu en actifs sûrs qui rapportent des intérêts (bons du Trésor, dépôts…). La valorisation de Circle d’environ 29 milliards de dollars nous sert de repère. Tether, lui, a environ 2,3 fois plus de stablecoins en circulation que Circle. On pourrait être tenté de faire une règle de trois directe… sauf que la comparaison est brouillée : Tether ne publie pas de compte de résultat détaillé chaque trimestre, et les modèles économiques ne sont pas copiés-collés.

Concrètement, comment rentrent les sous ? Les intérêts sur les réserves. Sur le 1er semestre 2025, Circle a déclaré environ 1,2 milliards de dollars d’intérêts ; si on double pour avoir une estimation annuelle "à paramètres constants" (mêmes taux, même encours), on tourne autour de 2,4 milliards de dollars. En face, en appliquant la même logique aux encours de Tether, on approxime environ 2,7 milliards de dollars sur le semestre, soit environ 5,5 milliards de dollars annualisés. À cela s’ajoutent les autres lignes. Circle a engrangé environ 50 millions de dollars (abonnements, gains/pertes sur actifs), pour environ 2,5 milliards de dollars de revenus bruts annualisés. Tether, de son côté, a communiqué 2,6 milliards de dollars de gains sur or et bitcoin et 3,1 milliards de dollars de “profits récurrents” sur le semestre ; en "vitesse de croisière" annualisée, cela pointe vers environ 11,4 milliards de dollars de profits selon leurs éléments — en gardant en tête que les périmètres comptables ne sont pas strictement comparables.

Il y a surtout une différence clé qu’un débutant doit connaître : le partage de revenus. Pour USDC, l’accord avec Coinbase siphonne près de la moitié des intérêts vers l’exchange. Résultat : à encours égal, Tether garde à peu près deux fois plus d’intérêts que Circle.

D’où le petit calcul de comptoir qu’on peut faire pour fixer un ordre de grandeur : on part de 29 milliards de dollars (la valorisation de Circle), on multiplie par 2,3 (Tether a environ 2,3 fois plus d’encours), puis on multiplie par 2 (Tether capture environ 2 fois plus d’intérêts par dollar de réserves). 29 × 2,3 × 2 ≈ 133 milliards de dollars. Ce n’est pas une vérité gravée dans le marbre, mais ça rend crédible une fourchette à environ 100–150 milliards de dollars pour Tether si l’on s’en tient aux comparables et à la mécanique des intérêts. Viser 500 milliards de dollars, en revanche, suppose d’y ajouter un pari : des marges durablement supérieures, une domination prolongée du marché, des taux qui restent porteurs… et des nouvelles activités (IA, énergie, matières premières, médias) qui créent de vrais profits au-delà des intérêts sur réserves.

Pourquoi 500 Md$ paraît (encore) loin… et pourquoi certains y croient

Le gap jusqu’à 500 milliards de dollars n’est pas évident à justifier par les fondamentaux seuls. Les pro-Tether invoquent toutefois des avantages structurels : coûts de conformité plus faibles, arbitrages réglementaires qui compressent l’impôt, et des marges "impensables" à échelle—Ardoino évoque même 99% de marge. Surtout, le narratif est expansif : Tether se voit en "entreprise du siècle", prête à déverrouiller de nouveaux rails financiers (tokenisation, paiements, IA industrielle, énergie).

À 500 milliards de dollars, Tether deviendrait la 2e “banque” mondiale par valorisation, deux fois Goldman Sachs, juste derrière JPMorgan. Les bulls rationalisent ce chiffre si la demande de stablecoins explose, si les taux restent élevés, et si USDT garde sa domination.

Verdict

Une valorisation à environ 100–150 milliards de dollars se défend via comparables et monétisation des réserves. Le saut à 500 milliards de dollars exige de croire à la fois au moat réglementaire, à la discipline de coûts, et à une diversification (IA, commodities, énergie, médias) qui crée de vrais profits au-delà du "carry" sur bons du Trésor. La balle est dans le camp du marché : Tether veut raconter l’histoire d’un émetteur de dollars tokenisés devenu conglomérat d’infrastructures numériques. Reste à savoir si les investisseurs signeront pour une demi-trillion dès aujourd’hui.

