500 millions de dollars de plus débloqués pour l'Amazonie

* Réunion en marge de l'Assemblée générale, Bolsonaro absent

* Cette aide s'ajoute au fonds d'urgence du G7 fin août (Actualisé avec déclarations Macron, précisions Elysée)

NATIONS UNIES, 23 septembre (Reuters) - De "grands donateurs" internationaux, dont la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l'ONG Conservation International, vont débloquer 500 millions de dollars supplémentaires en faveur de la protection des forêts tropicales, dont la forêt amazonienne, a annoncé lundi l'Elysée.

Un mois après le sommet du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada) où une première aide d'urgence de 20 millions de dollars avait été débloquée, la question de la reforestation et de son financement a fait l'objet d'une réunion spéciale en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, à New York.

Cette réunion, organisée à l'initiative des présidents Emmanuel Macron (France), Sebastian Pinera (Chili) et Ivan Duque (Colombien), s'est tenue en l'absence du président brésilien Jair Bolsonaro qui avait dénoncé en août des "interférences" étrangères, visant notamment son homologue français.

"Tout le monde se dit 'Comment vous allez faire sans le Brésil?'", a déclaré Emmanuel Macron lors des échanges retransmis en direct. "Le Brésil est le bienvenu et je pense que tout le monde a envie de travailler avec le Brésil (...) Ça viendra, il faut une démarche extrêmement inclusive".

La France contribuera à hauteur de 100 millions de dollars, a-t-il poursuivi, précisant que les dons et prêts annoncés lundi serviraient à financer des projets selon six objectifs.

Il s'agit de préserver la biodiversité, de développer "une chaîne de valeur durable dans les territoires forestiers", de formuler une "pratique de gestion durable des sols et forêts en concertation avec les populations locales", de promouvoir les "pratiques et savoirs traditionnels", d'accentuer la coopération transfrontalière pour les aires protégées et de mettre en oeuvre rapidement ce plan d'action, a énuméré Emmanuel Macron.

Selon l'Elysée, l'acteur américain Harrison Ford, qui est à la tête de l'ONG Conservation international, a annoncé le déblocage de 20 millions de dollars pour l'Amazonie. L'Allemagne devait quant à elle débloquer 250 millions de dollars et l'Union européenne mettre à disposition jusqu'à 190 millions de dollars, a-t-on précisé de même source.

"Poumon" de la planète, l'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et sa protection est considérée comme essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique en raison des quantités de dioxyde de carbone qu'elle absorbe. (Marine Pennetier et John Irish, édité par Sophie Louet)