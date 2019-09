5e journée sans voiture à Paris en plein débat sur l'auto en ville

PARIS, 22 septembre (Reuters) - Une semaine après les manifestations à vélo contre la voiture et la pollution à Francfort, Paris a organisé dimanche sa désormais traditionnelle "journée sans voiture" dans un contexte de désamour croissant des habitants des grandes villes pour les véhicules à moteurs traditionnel.

Pour la cinquième année, de 11h à 18h, la capitale était réservée aux vélos, rollers, trottinettes et skateboards ainsi qu'aux piétons et aux transports en commun. Outre les voitures, les deux roues motorisés étaient aussi non grata.

"L'interdiction de circuler s'applique quel que soit le type de motorisation", a expliqué la Mairie de Paris sur son site internet. "Au-delà de l'objectif de réduction de la pollution de l'air, essentiellement pédagogique (...) la Journée sans voiture vise à rendre l'espace habituellement dédié aux déplacements motorisés (...) aux déplacements doux."

C'est aussi pour cette raison que les voitures électriques ne pouvaient pas circuler dimanche, un sujet sensible à chaque édition puisque ces véhicules sont aussi considérés comme un élément central du dispositif visant à réduire les émissions dans les agglomérations.

En revanche, les taxis ont obtenu l'autorisation de rouler dans l'hypercentre, à une vitesse maximale de 20 kilomètres/heure, et les taxis et les VTC - pourtant majoritairement des grandes berlines diesel - ont été laissés libres de leurs mouvements dans tous les autres arrondissements, sans dépasser toutefois 30 kilomètres/heures.

Point d'orgue de la semaine de la mobilité, opération organisée à l'échelle européenne, cette journée sans voiture à Paris intervient une semaine environ après qu'entre 15.000 et 25.000 personnes ont rallié à vélo le salon de l'automobile de Francfort, samedi dernier, jour d'ouverture au public de la grand messe allemande de l'automobile, au nom de la défense du climat.

Elle se déroule également au surlendemain d'une journée mondiale de mobilisation pour la lutte contre le réchauffement. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)