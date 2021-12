6/6 pour les Parisiennes

6 victoires en 6 matchs de Ligue des champions, le PSG réalise une campagne européenne parfaite. Les Islandaises n'ont rien pu faire face à la force parisienne (0-5) et terminent dernière du groupe B avec un point et 0 but marqué. Dans le même temps, le Réal Madrid n'a laissé aucune chance à Zhytlobud-1 (3-0) et se place derrière le club de la capitale. Rendez-vous lundi à 13h pour les Parisiennes et pour le Réal Madrid afin de connaître leurs adversaires en quart de finale de la Ligue des champions.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)