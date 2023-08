Le groupe des BRICS, qui rassemble les principales économies émergentes du monde, a révélé la liste des pays invités à rejoindre ses rangs. L'alliance, composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a accueilli six nouveaux membres lors de son 15e sommet des chefs d'État à Johannesburg.

Un peu d'histoire sur les BRICS

Les BRICS, initialement formés par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine (d'où l'acronyme BRIC), ont vu le jour au début des années 2000. A cette époque, ces économies émergentes partageaient une ambition commune : contester la domination des puissances occidentales. En 2010, l'Afrique du Sud a rejoint l'alliance, donnant naissance à l'acronyme désormais familier de BRICS. Chaque année, ces nations se réunissent lors d'un sommet pour échanger de manière informelle entre chefs d'État.

L'expansion des BRICS

Après des années de plaidoyer pour l'expansion, la Chine, en tant que membre dominant de cette organisation, a réussi à augmenter son influence sur la scène internationale face au G7. Malgré les réticences de certains membres, comme l'Inde et le Brésil, les cinq membres originaux ont finalement approuvé l'ajout de nouveaux pays à cette alliance économique et géopolitique. Plus de 40 demandes d'adhésion ont été examinées, et l'Argentine, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont été choisis pour rejoindre cette alliance diversifiée. Cette annonce prendra effet le 1er janvier 2024.

Avec ces six nouveaux membres, les BRICS renforcent leur position en tant qu'alliance économique majeure. Les chiffres sont éloquents : l'Iran avec un PIB de 1 973 milliards de dollars, l'Arabie Saoudite avec 1 000 milliards, l'Argentine avec 632 milliards, les Émirats arabes unis avec 500 milliards, l'Égypte avec plus de 467 milliards et l'Éthiopie avec 120 milliards. Ces pays viennent s'ajouter à une coalition qui représente déjà plus d'un tiers du PIB mondial.

Ces nouveaux membres permettront également de renforcer l'influence des BRICS dans le secteur pétrolier. Avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis parmi leurs membres, les BRICS détiennent désormais plus d'un tiers des réserves pétrolières mondiales.

Parmi les nouveaux membres, l'Éthiopie se distingue. La Chine est non seulement son principal partenaire commercial, mais aussi son principal investisseur étranger, participant activement à la construction d'infrastructures majeures telles que les routes, les chemins de fer et les barrages hydroélectriques. L'Argentine, de son côté, a finalement trouvé le soutien nécessaire. Le pays frappait à la porte depuis 2014.

Pourquoi ces pays souhaitent-ils rejoindre les BRICS ?

En plus de rejoindre une alliance qui représente plus d'un tiers du PIB mondial et plus de 40% de la population mondiale, l'attrait réside également dans l'accès aux financements de la New Development Bank, une institution créée en 2014 pour concurrencer le FMI. Cette opportunité s'ajoute à de nouvelles perspectives de développement économique, à la possibilité de renforcer ses liens économiques et d'accroître son influence géopolitique sur la scène mondiale.