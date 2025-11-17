Samsung Electronics a relevé en novembre les prix de certaines puces mémoire DDR5 de 30% à 60% par rapport à septembre, sur fond de pénurie mondiale alimentée par la course effrénée à la construction de data centers pour l'intelligence artificielle.

Les modules de 32 Go ont ainsi bondi à 239 dollars contre 149 deux mois plus tôt, tandis que les versions 16 Go et 128 Go ont vu leurs tarifs grimper de 50%, selon le distributeur Fusion Worldwide. Ce durcissement tarifaire, confirmé par plusieurs sources, intervient après que Samsung Electronics a reporté en octobre l’annonce de ses prix contractuels mensuels, signe d’un marché sous tension.

Les datas centers assèchent l'offre

Cette flambée des prix reflète une demande explosive pour les puces mémoire utilisées dans les serveurs, mais aussi dans les ordinateurs et smartphones, dont les coûts de production risquent d’être impactés à court terme. De grands constructeurs de data centers accepteraient déjà de payer des primes exceptionnelles pour sécuriser leurs approvisionnements, selon les acteurs du secteur. Dans ce contexte, les actions de Samsung, SK Hynix et de fabricants américains comme Micron ont bondi en Bourse, portées par l’anticipation de marges en hausse.

Samsung, tout en refusant de commenter ses tarifs, a annoncé la construction d’une nouvelle ligne de production en Corée du Sud pour répondre à la demande à venir. Moins exposé que ses concurrents directs sur les puces IA, le géant sud-coréen bénéficie d’un pouvoir de fixation des prix plus important sur le marché mémoire, selon plusieurs analystes. D’après TrendForce, Samsung devrait augmenter ses prix contractuels de 40% à 50% sur le trimestre, au-dessus de la moyenne du secteur. Le groupe mise désormais sur des accords à long terme jusqu’en 2027 pour verrouiller cette dynamique.