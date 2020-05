64/2020 : 28 mai 2020 - Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-597/18 P,C-598/18 P,C-603/18 P,C-604/18 P

Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-597/18 P Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-598/18 P Conseil/Bourdouvali e.a., C-603/18 P K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil et C-604/18 P Bourdouvali e.a./Conseil

Selon l'avocat général Pitruzzella, les juridictions de l'Union ne sont pas

compétentes pour connaître des recours en indemnité formés contre l'Eurogroupe

L'Eurogroupe est un organisme informel qui reflète une forme particulière de

l'intergouvernementalisme présent dans l'architecture constitutionnelle de l'Union économique et

monétaire et qui fonctionne comme un « pont » entre les instances nationales, de l'Union et

intergouvernementales

Au cours des premiers mois de l'année 2012, plusieurs banques établies à Chypre, dont la Cyprus Popular Bank (Laïki) et la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus ou BoC), ont rencontré des difficultés financières. Le gouvernement chypriote a alors présenté une demande d'assistance financière au président de l'Eurogroupe 1 qui a indiqué que l'assistance financière demandée serait fournie par le Mécanisme européen de stabilité (MES) dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique devant se concrétiser dans un protocole d'accord. La négociation de ce protocole a été menée, d'une part, par la Commission conjointement avec la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) et, d'autre part, par Chypre. Dans une déclaration de mars 2013, l'Eurogroupe a indiqué que les négociations avaient abouti à un projet de protocole d'accord sur la restructuration de BoC et Laïki. La Commission, au nom du MES, et Chypre ont ensuite signé le protocole et le MES a accordé une assistance financière à cet État membre. Le 25 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/236 portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable 2.

Plusieurs particuliers et plusieurs sociétés étaient à l'époque titulaires de comptes de dépôts auprès de Laïki et de BoC ou bien actionnaires ou créanciers obligataires de celles-ci. Les particuliers et les sociétés concernés estiment que la mise en œuvre des mesures convenues avec les autorités chypriotes a provoqué une réduction substantielle de la valeur de leurs dépôts, de leurs actions ou de leurs créances obligataires. Ils ont alors introduit des recours en responsabilité non contractuelle devant le Tribunal de l'Union européenne à l'encontre, notamment, de l'Eurogroupe, pour être indemnisés des pertes qu'ils prétendent avoir subies du fait de ces mesures.

Par ses arrêts du 13 juillet 2018, le Tribunal a rejeté ces demandes d'indemnisation au motif que la condition de l'illégalité du comportement reproché à l'Union européenne n'était pas satisfaite 3. Il a également rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil concernant des recours en indemnité introduits, notamment, contre l'Eurogroupe, estimant que celui-ci est une entité de l'Union formellement instituée par les traités et destinée à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union.

Les pourvois formés par le Conseil devant la Cour de justice soulèvent la question de la possibilité de qualifier l'Eurogroupe d'« institution » au sens du droit de l'Union 4 et, donc, de la compétence

Réunion informelle des ministres des États membres dont la monnaie est l'euro. Décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32). Arrêts du 13 juillet 2018, T-680/13 T-786/14 o 108/18 . Article 340, deuxième alinéa, TFUE.

