6cure annonce sa participation aux Assises de la Sécurité 2019

6cure, éditeur de solutions anti-DDoS, exposera cette année aux Assises de la sécurité sur Monaco et présentera ses dernières innovations en matière de protection DDos et DNS, deux sujets stratégiques pour les RSSI.

Spécialisé dans la lutte contre les attaques par déni de service, 6cure développe à la fois des outils de détection et de neutralisation des attaques DDoS et ambitionne de garantir disponibilité et qualité des services aux organisations protégées. Ce positionnement unique lui permet de protéger les infrastructures des plus grands acteurs et opérateurs du marché.

Au-delà de présenter son offre (6cure Threat Protection et 6cure DNS Protection) sur son stand n° 6, au sein du Village Hexatrust, 6cure interviendra aussi à l’occasion d’un atelier le 10 octobre à 12 heures sur le thème « Protection DDos niveaux 3 à 7 : comment combiner le meilleur des technologies grâce à une approche hybride ? ». Enfin, les visiteurs pourront venir échanger avec les équipes de 6cure sur leurs projets spécifiques.

Fabrice CLERC, Président de 6cure « Les entreprises doivent de plus en plus faire face aux attaques DDos et DNS, occasionnant des dommages divers (blocages, ralentissements, saturation de la bande passante sortante, implication involontaire dans des attaques, perte d’image, perte de chiffre d’affaires, etc.). Elles doivent aussi protéger une grande variété d’actifs. Pour ce faire, elles doivent pouvoir compter sur des solutions faciles à déployer, en complément de leur sécurité existante le cas échéant, leur offrant rapidité et souplesse de détection et de réaction, et favorisant l’orchestration et l’automatisation de la réponse, permettant à plusieurs dispositifs d’agir de manière collaborative contre une menace identifiée. Nous souhaitons les accompagner dans ces projets. »