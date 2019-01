6cure poursuit son hyper croissance

L'éditeur français 6cure voit sa croissance s'envoler une nouvelle fois (+ de 35 % en 2018), saluant ainsi la pertinence de ses solutions qui contribuent à sécuriser efficacement ses clients contre les attaques DDoS qui connaissent une croissance exponentielle ces dernières années.

Spécialisé dans la réponse aux incidents de cybersécurité, 6curedéveloppe des outils de protection adaptés aux nouvelles logiques d'attaques DDoS, qui se jouent des dispositifs de défense traditionnels. Des solutions capables de répondre aux problématiques des acteurs de l'internet, des grandes organisations, entreprises ou institutions, leur garantissant la disponibilité de leurs services critiques.

En 2018, 6cure a consolidé la récurrence de ses revenus auprès de ses clients historiques, étendu son champ d'intervention chez ces derniers, mais aussi fortement accéléré ses ventes à l'international et notamment en Afrique du Nord où 6cure a remporté plusieurs contrats avec son partenaire local. Cette forte traction des revenus de 6cure s'explique par l'accélération des ventes de ses solutions Anti-DDoS et de protection DNS. Enfin au niveau des secteurs les plus porteurs, 6cure note une forte croissance de ses activités auprès des opérateurs et des professionnels évoluant dans les secteurs pharmaceutiques et financiers.

Fabrice CLERC, Président de 6cure « Cette nouvelle croissance nous permet de franchir un cap et de nous imposer comme un acteur incontournable en France et à l'international. Salués par l'obtention de prestigieux labels en 2018, nous allons désormais accélérer le développement de nos activités commerciales en direct et avec nos partenaires pour accompagner nos clients dans la protection des SI sur les aspects DDoS et DNS. »

Pour conserver son avantage concurrentiel, 6cure prévoit en complément de ses opérations commerciales de renforcer sa R&D et de lancer prochainement de nouvelles innovations répondant à des cas d'usages métiers spécifiques.

