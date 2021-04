7 leçons de 120 ans d'histoire boursière

Xavier Delmas Suivre 726 Tous ses articles Une voix à faire pâlir les conteurs et des démonstrations si simples que vous pensez enfin tout comprendre, pas de doute, il s'agit bien de Xavier Delmas.

Trader, gérant de Hedge Fund, il est désormais Youtubeur et sans conteste le meilleur professeur que la place financière francophone ait connu. Pour notre plus grand bonheur, c'est dans les vidéos pédagogiques et les modules de formation de Zonebourse qu'il déploie son expertise.