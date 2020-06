71/2020 : 11 juin 2020 - Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-378/19

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

Par conséquent, et au vu de l'ample marge d'appréciation dont les États membres disposent quant au choix des voies et des moyens destinés à assurer la mise en œuvre des directives adoptées par l'Union, la directive sur le marché de l'électricitén'interdit pas que le gouvernement d'un État membre puisse nommer et révoquer le président de l'autorité de régulation nationale,

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que la directive sur le marché de l'électricitéimpose aux États membres d'assurer, par des exigences relatives aux membres du personnel de l'autorité de régulation nationale et aux personnes chargées de sa gestion, que cette autorité exerce ses tâches de régulation en dehors de toute influence extérieure. Cependant, la Cour souligne que la directive ne précise pas quelles sont la ou les autorités des États membres qui devraient être chargées de nommer et de révoquer les membres du conseil ou les cadres supérieurs de l'autorité de régulation nationale, notamment son président.

S'agissant de la seconde atteinte que le législateur slovaque aurait prétendument portée à l'indépendance de l'autorité de régulation nationale, la Cour souligne que cette autorité doit adopter ses décisions de manière autonome, sur le seul fondement de l'intérêt public, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par la directive sur le marché de l'électricité, sans être soumise à des instructions externes provenant d'autres organes publics ou privés.

cet égard, la Cour relève toutefois que la directive sur le marché de l'électricité n'interdit pas la participation de représentants de ministères nationaux à certaines procédures relatives à la fixation des prix , qui concernent, en particulier, l'accès au réseau de transport et de distribution de l' électricité ainsi que le transport et la distribution de l'électricité. Il s'ensuit que les États membres peuvent adopter des règles permettant une telle participation, pour autant que l'indépendance décisionnelle de l'autorité de régulation nationale demeure garantie, ce qu'il incombe, en l'espèce, à l'Ústavný súd Slovenskej republiky de vérifier.

Ainsi, le fait que les dispositions litigieuses prévoient la participation de représentants de ministères nationaux à certaines procédures relatives à la fixation de prix ne conduit pas nécessairement, et pour cette seule raison, à ce que l'autorité de régulation nationaleen cause n'exerce pas ses missions tarifaires de manière indépendante. De même, la directive sur le marché de l'électriciténe s'oppose pas à ce que le gouvernement d'un État membre, notamment au travers de la participation de représentants de ses ministères aux procédures susvisées, puisse faire valoir sa position devant cette autorité quant à la manière dont il considère que celle-ci pourrait prendre en compte l'intérêt public dans le cadre de ses missions de régulation.

Cependant, cette participation et, notamment, les avis formulés par ces représentants au cours des procédures en question ne peuvent revêtir un caractère contraignant ni en aucun cas être considérés, par l'autorité de régulation nationale, comme des instructions auxquelles elle serait tenue de se conformer dans l'exercice de ses missions et de ses compétences. De plus, lorsque les missions et les compétences de cette autorité, énoncées dans la directive sur le marché de l'électricité, confèrent à ses décisions un caractère obligatoire et directement applicable, la participation de ces représentants aux procédures en cause ne peut pas affecter ces caractéristiques des décisions précitées. En particulier, les règles de participation des représentants de ministères nationaux ne peuvent pas exiger que les décisions de l'autorité de régulation nationalesoient, avant leur mise en œuvre, préalablement acceptées ou autorisées par ces représentants.

