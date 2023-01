78% des Français pour l'interdiction de la chasse le dimanche, selon l'Ifop

(Reuters) - Près de huit Français sur 10 (78%) sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche, selon un sondage Ifop publié lundi.

Vingt-deux pour cent se disent contre un dimanche non chassé.

Les personnes interrogées sont en outre 70% à ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles se promènent dans la nature en période de chasse, contre 30% qui disent le contraire.

Sur la période 2021-2022, l'Office français de la biodiversité (OFB) a recensé 90 accidents de chasse, dont huit mortels (deux concernant des "victimes non-chasseurs").

L'enquête a été réalisée en ligne du 13 au 14 décembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus pour sept organisations de défense de la nature, dont l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), France Nature Environnement (FNE) et la Ligue pour la protection des oiseaux.

Un plan gouvernemental pour encadrer la pratique est attendu le 9 janvier, indiquent-elles dans un communiqué commun.

L'enquête "confirme la nécessité d'établir le dimanche sans chasse afin de garantir un partage apaisé des espaces et des usages, et d'assurer la sécurité et la tranquillité de tous", estiment-elles.

