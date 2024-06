La Grande-Bretagne a rendu hommage mercredi à ceux qui ont participé au jour J, promettant de "toujours se souvenir" des sacrifices consentis par les soldats alliés qui ont envahi la France par mer et par air pour chasser les forces de l'Allemagne nazie.

La cérémonie britannique s'est déroulée à Portsmouth, principal point de départ des 5 000 navires qui se sont rendus en Normandie pour l'opération du 6 juin 1944, avec des invités brandissant des drapeaux britanniques, des interventions d'anciens combattants, des souvenirs et des lectures - et quelques larmes dans les yeux de la reine Camilla.

"Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer les quelque 160 000 soldats britanniques, du Commonwealth et des Alliés qui, le 5 juin 1944, se sont rassemblés ici et le long de ces côtes pour s'embarquer dans la mission qui allait porter ce coup à la liberté et être enregistrée comme la plus grande opération amphibie de l'histoire", a déclaré le roi Charles.

"Alors que nous rendons grâce à tous ceux qui ont tant donné pour remporter la victoire, dont nous profitons encore aujourd'hui, engageons-nous une fois de plus à nous souvenir, à chérir et à honorer ceux qui ont servi ce jour-là et à être à la hauteur de la liberté pour laquelle ils sont morts.

Environ 4 400 soldats alliés sont morts le jour J.

"Nous nous souviendrons toujours de ceux qui ont servi et de ceux qui les ont salués", a déclaré le prince William. "Les mères et les pères, les frères et les sœurs, les fils et les filles qui ont vu leurs proches partir au combat, sans savoir s'ils reviendraient un jour.

Une lettre émouvante écrite à sa femme par un soldat tué le lendemain du jour J a été lue.

Le Premier ministre Rishi Sunak a lu le message du général Bernard Montgomery, commandant des forces alliées le jour J, qui a été remis à toutes les troupes avant l'invasion.

Pendant ce temps, en France, où les principales cérémonies auront lieu jeudi en présence de dirigeants du monde entier, dont le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, des milliers de touristes ont pu être vus le long des plages du jour J et visiter des cimetières de la Seconde Guerre mondiale.

Des collectionneurs ont conduit des jeeps de l'armée et des drapeaux américains, canadiens, britanniques et français ont orné des bâtiments.

"Il est très important de ne pas oublier ce sacrifice", a déclaré Daniel Reeves, 27 ans, un touriste britannique qui a visité le cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer en début de semaine.

C'est "absolument incroyable et extrêmement émouvant, surtout quand vous les voyez, les vétérans, et qu'ils vous disent : Merci mon ami", a déclaré Karen Swinger, une visiteuse britannique.

Le président français Emmanuel Macron, qui a rendu hommage aux résistants français en Bretagne plus tôt dans la journée, participera plus tard à une cérémonie à Saint-Lo, en Normandie, qui a été presque entièrement détruite par les bombardements alliés lors du jour J et de la bataille de Normandie.

Ce traumatisme a fait de notre ville la "capitale des ruines", comme l'a écrit le dramaturge Samuel Beckett", a déclaré à Reuters le maire de la ville, Emmanuelle Lejeune. La ville, qui comptait 12 000 habitants à l'époque, a été détruite à 90 %.