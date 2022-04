9,8 Mds$ de fonds ont quitté les pays émergents en mars, plombés par la Chine

Les marchés émergents ont subi en mars leurs premières fuites de portefeuille en un an, en raison de la désaffection des investisseurs pour les actifs chinois et de l'inquiétude croissante suscitée par les récents événements géopolitiques, selon un rapport de l'Institute of International Finance (IIF) publié mardi.

Les sorties nettes de portefeuille des marchés émergents se sont élevées à 9,8 Mds$ en mars, selon les données de l'IIF, après une flux entrant de 13,3 Mds$ en février. Les actions des pays en développement ont perdu 6,7 Mds$, tandis que les obligations ont connu une fuite de 3,1 Mds$.

L'IIF a estimé que les sorties de fonds de la Chine, de 11,2 Mds$ en obligations et de 6,3 Mds$ en actions, constituaient une "dynamique sans précédent qui suggère une rotation du marché" au détriment des actifs de la deuxième plus grande économie du monde. C'est la première fois que les actifs chinois connaissent des flux sortants en actions depuis septembre 2020.

"Bien qu'il soit prématuré de tirer des conclusions définitives, le moment où les sorties de capitaux de Chine ont lieu suggère que les investisseurs étrangers pourraient réévaluer leur exposition et qu'une rotation des préférences pourrait commencer à prendre forme", a déclaré Jonathan Fortun, économiste à l'IIF, dans le communiqué. "Dans l'ensemble, le premier trimestre de l'année a vu les investisseurs se montrer plus sélectifs", a-t-il ajouté, alors que "la sensibilité au risque" augmente en raison du resserrement des conditions monétaires et de la hausse de l'inflation.

Les marchés émergents hors Chine ont enregistré des entrées nettes de 8,2 Mds$ dans la dette et une sortie marginale de moins de 400 millions de dollars dans les actions. Le rapport de mars ne comportait pas de chiffres spécifiques pour la Russie.

Au niveau régional, l'Amérique latine a enregistré des entrées nettes de 10,8 Mds$, contre 7,7 Mds$ en février et 5,7 Mds$ en mars 2021. Les données montrent qu'il s'agit de l'afflux le plus important pour la région depuis juillet.

"À l'avenir, nous constatons une plus grande volatilité sur la dynamique des flux, car certains pays ont touché le fond et pourraient potentiellement bénéficier de la hausse des prix des matières premières, mais peuvent aussi être grandement exposés aux facteurs de risque."