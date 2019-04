9 Français sur 10 estiment que les changements climatiques ont des effets réels sur la santé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril, la Croix-Rouge française et son partenaire le groupe Aésio ont publié les résultats d’un sondage sur les Français et les impacts des changements climatiques sur la santé. Dans un contexte où la question environnementale devient de plus en plus centrale, 9 Français sur 10 estiment que les changements climatiques ont des effets bien réels sur la santé.Les conséquences directes des changements climatiques sont celles que les Français redoutent en premier lieu, à savoir la multiplication des catastrophes naturelles (à 89%), suivie des aléas climatiques tels que les canicules ou les vagues de grand froid (à 85%).Du côté des conséquences indirectes, la crainte d'être confrontés à des conflits liés à la raréfaction des ressources prévaut pour 79% des sondés, suivie par les migrations de populations pour 76% d'entre eux.Les dérèglements de santé apparaissent également comme des craintes majeures : 75% des Français redoutent d'être touchés par des maladies pulmonaires ou cardiovasculaires liées aux changements climatiques, et 73% expriment une peur de voir surgir en métropole des épidémies de maladies qui n'y sont aujourd'hui pas présentes (dengue, paludisme, choléra...).Selon les sondés, l'enjeu premier pour envisager l'avenir réside dans la préparation des citoyens à réagir aux effets des changements climatiques sur la santé. Cela passe avant tout par le renforcement des dispositifs de secours aux personnes en cas de catastrophe, afin de parer à l'urgence et au danger des situations (57%) suivi par le volet formation aux risques sanitaires des changements climatiques (55%) et le renforcement des personnes les plus vulnérables (49%). La question de la formation aux premiers secours revient ici en 4ème position (39% des répondants).Les associations, identifiées en deuxième position des acteurs capables de répondre et faire face aux conséquences du dérèglement climatique sur la santé, bénéficient d'un certain relais auprès de la population. Ainsi 67% des sondés déclarent qu'ils pourraient s'engager auprès d'une association dont la vocation est de trouver des solutions à ces problématiques et de venir en aide aux plus vulnérables.