90% des responsables marketing français prêts à se tourner vers la technologie pour faire face à l'explosion de la demande en contenus digitaux

La dynamique de transformation numérique des marques s’est en effet fortement accélérée au cours de l'année passée. En France, 92% des responsables marketing et créatifs sondés lors de l'étude 2021 State of Branding de Bynder déclarent avoir remarqué une forte hausse des besoins en contenus digitaux dans leur entreprise - un chiffre plus élevé que dans les autres pays sondés. Si 22% estiment que leur entreprise a déjà effectué sa transformation numérique, 60% sont plus nuancés et font surtout état d’une accélération des initiatives digitales en son sein. Cette augmentation est synonyme de plus de contenus et de données à gérer pour les équipes marketing. Les entreprises semblent avoir globalement pu soutenir la cadence - notamment en recyclant, puisque 53% des interrogés répondent que leur entreprise réutilise plusieurs fois leurs contenus de différentes manières.

Malgré leur confiance en l’avenir et en leur entreprise, presque un tiers des sondés placent la gestion et l’optimisation de ce contenu numérique en tête de leurs priorités. La moitié des personnes interrogées indiquent que leur entreprise entend augmenter le budget alloué aux technologies pour faire face à ces défis. Les solutions de marketing automation, c'est-à-dire les logiciels prenant en charge l’automatisation de tâches chronophages et répétitives dans la gestion des réseaux sociaux, emails ou promotions, sont en tête. 58% des sondés se disent en effet confiants en leur potentiel de facilitation du processus créatif. Elles sont suivies par les outils de gestion de projet et les outils de gestion de contenu, plébiscités par près de la moitié du panel.

Le rapport 2021 State of Branding de Bynder met également en lumière les évolutions suivantes :

Un besoin urgent d’expérimentation : En 2020, la hausse de la demande en contenus numériques en France a surtout concerné les visuels pour les réseaux sociaux. 23% des sondés admettent qu’atteindre leur cœur de cible dans le cadre d’une évolution vers le “tout digital” fait partie de leurs préoccupations principales. Ils sont ainsi 45% à espérer que l’automatisation leur permette de se concentrer sur l’expérimentation via le marketing agile.





: 57% des marketeurs français considèrent l'efficacité de l’account-based marketing comme surestimée. 47% en pensent de même des chatbots, et 45% peinent à percevoir la valeur ajoutée de l’UGC (user generated content, ou contenu produit par l’utilisateur). Un marché de l’emploi dynamique : En termes d’emploi, la moitié des participants indiquent que leur entreprise compte embaucher davantage afin de pouvoir répondre plus efficacement aux nouveaux défis posés par la démultiplication des interactions et contenus digitaux.



Selon Andrew Hally, CMO de Bynder, “Si les marketeurs étaient plus nuancés par le passé quant à l’impact potentiel de l’automatisation sur le branding, l’accélération de la transformation digitale a balayé d’un revers de la main le moindre doute quant au besoin d’automatisation dans le processus créatif. Les professionnels du secteur sont prêts à avoir recours aux nouvelles technologies pour répondre à la demande croissante en contenus numériques avec l'agilité requise par le marketing digital, afin de leur permettre de se concentrer sur l’élaboration d’une image de marque créative et d’un storytelling impactant.”

Bynder a commandé cette étude à l’analyste de marché indépendant Vanson Bourne. Un total de 1600 créatifs et professionnels du marketing y a répondu - y compris des cadres dirigeants - entre janvier et mars 2021, dont 225 en France, 600 aux États-Unis, 400 en Grande-Bretagne, 225 en Allemagne et 150 aux Pays-Bas. Le rapport est disponible au téléchargement ici .

A propos de Bynder

Bynder est le leader mondial du Digital Asset Management (DAM), fournissant la solution SaaS la plus puissante et la plus évolutive pour la gestion de marque. Reconnu pour son expérience utilisateur intuitive, Bynder aide plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 2100 entreprises, dont Spotify, Puma et Icelandair, à créer, partager et organiser le cycle de vie complet de leurs contenus numériques dans le cloud. Fondée en 2013, la société Bynder a depuis grandi et compte aujourd'hui plus de 400 employés répartis dans sept bureaux à travers le monde, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. L'entreprise est soutenue par Insight Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bynder.fr .

