9ème édition du Responsib'All Day Pernod Ricard : 19 000 collaborateurs consacrent toute une journée à l'Économie circulaire afin de « Préserver pour partager »

100 projets durables en faveur de la réduction des déchets à travers cinq continents

Communiqué de presse – Le 4 juin 2019

La neuvième édition du Responsib’All Day, qui se déroulera le jeudi 6 juin 2019, fait suite au récent lancement par Pernod Ricard (Paris:RI) de sa feuille de route RSE 2030, « Préserver pour partager ». Celle-ci porte sur chacun des aspects de l’activité du Groupe, du terroir au verre, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations Unies. Ses quatre piliers, Protéger nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire et Être responsable, incarnent la vision du Groupe de « Créateurs de Convivialité » en mobilisant tous ses employés en faveur des communautés locales, une journée durant, dans 86 pays.

Depuis 2010, le Responsib’All Day est placé sous le signe du développement durable et de la responsabilité, l’ensemble des 19 000 collaborateurs de Pernod Ricard s’associant à des acteurs locaux pour participer à des projets associatifs de tous types. La Convivialité c’est avant tout le partage, entre individus comme avec nos communautés et avec les citoyens du monde entier, une notion profondément ancrée dans les valeurs du Groupe. C’est donc l’occasion pour chaque collaborateur d’agir comme hôte passionné et invité respectueux (« passionate host, respectful guest »), créant de la valeur partagée pour tous.

Cette année, l’accent a été mis sur le troisième pilier des engagements 2030, « Agir circulaire » afin de promouvoir l’économie circulaire au sein de l’entreprise, d’encourager les collaborateurs à repenser la manière dont ils utilisent les ressources et gèrent leurs déchets, et ce afin de réduire ces derniers et d’adopter des modes de consommation plus durables.

Alexandre Ricard, Président-Directeur général du Groupe, déclare : « Le Responsib’All Day constitue depuis 2010 l’un des rendez-vous les plus importants pour les 19 000 collaborateurs de Pernod Ricard partout dans le monde. En tant que Créateurs de Convivialité, nous considérons qu’il est de notre responsabilité collective de construire un monde meilleur, qui crée de la valeur partagée pour tous. C’est clairement l’ambition de notre feuille de route RSE 2030. Nous sommes fiers de répondre à certains des plus grands enjeux auxquels nos consommateurs et nos communautés sont confrontées ».

Voici certaines des actions menées cette année par les collaborateurs :

Les filiales parisiennes (siège de Pernod Ricard, Martell Mumm Perrier-Jouët, Ricard, Pernod, Havana Club International, EMEA, LATAM & MENA et le Breakthrough Innovation Group [BIG]) : toutes les filiales parisiennes se réuniront cette année pour la première fois afin de créer « L’usine qui recycle ». Quinze associations ont organisé des ateliers sur la transformation circulaire, dans trois principaux domaines : les objets, les textiles et les aliments.

toutes les filiales parisiennes se réuniront cette année pour la première fois afin de créer « L’usine qui recycle ». Quinze associations ont organisé des ateliers sur la transformation circulaire, dans trois principaux domaines : les objets, les textiles et les aliments. Ricard (Marseille, France) : les collaborateurs construiront un bar écologique à partir de matériaux recyclés, et participeront à différents ateliers, comme « Le cocktail zéro déchet » ou « Construire un point de vente en éco-plastique ».

les collaborateurs construiront un bar écologique à partir de matériaux recyclés, et participeront à différents ateliers, comme « Le cocktail zéro déchet » ou « Construire un point de vente en éco-plastique ». Pernod Ricard UK : les collaborateurs transformeront du matériel en objets utiles aux communautés (comme la construction de bancs à partir de bouteilles plastiques) et travailleront avec des associations afin d’étendre la durée de vie des objets ou nettoieront des plages.

les collaborateurs transformeront du matériel en objets utiles aux communautés (comme la construction de bancs à partir de bouteilles plastiques) et travailleront avec des associations afin d’étendre la durée de vie des objets ou nettoieront des plages. Pernod Ricard Inde : en partenariat avec Anthill Playscapes, les collaborateurs construiront 20 terrains de jeux absolument uniques à partir de matériaux de récupération, intégrant des éléments éducatifs.

: en partenariat avec Anthill Playscapes, les collaborateurs construiront 20 terrains de jeux absolument uniques à partir de matériaux de récupération, intégrant des éléments éducatifs. Pernod Ricard Mozambique : plus de 5 000 bouteilles vides seront transformées en cendriers, en verres et en souvenirs, permettant ainsi d’éviter l’utilisation de plastique dans la confection de ces objets. En outre, en partenariat avec la Fondation Carlos Serra, reconnue pour ses actions proactives dans le nettoyage (plages et autres espaces publics) et dans le recyclage, les collaborateurs se serviront de verre recyclé pour créer des infrastructures publiques à fort impact social et environnemental, par exemple la construction de murs dans la municipalité de Maputo.

: plus de 5 000 bouteilles vides seront transformées en cendriers, en verres et en souvenirs, permettant ainsi d’éviter l’utilisation de plastique dans la confection de ces objets. En outre, en partenariat avec la Fondation Carlos Serra, reconnue pour ses actions proactives dans le nettoyage (plages et autres espaces publics) et dans le recyclage, les collaborateurs se serviront de verre recyclé pour créer des infrastructures publiques à fort impact social et environnemental, par exemple la construction de murs dans la municipalité de Maputo. Corby (Canada) : en partenariat avec Trash Tiki, les collaborateurs seront associés aux barmans pour sensibiliser au gaspillage de boissons et nourriture, et trouveront des solutions permettant d’y remédier. Ils ouvriront également le premier bar écologique du Canada.

(Canada) : en partenariat avec Trash Tiki, les collaborateurs seront associés aux barmans pour sensibiliser au gaspillage de boissons et nourriture, et trouveront des solutions permettant d’y remédier. Ils ouvriront également le premier bar écologique du Canada. Pernod Ricard Polska : les collaborateurs, en partenariat avec l’association Zero Waste, nettoieront les boulevards bordant la Vistule, à Varsovie. Les actions porteront sur le ramassage et le tri sélectif des déchets, ainsi que sur l’installation de nouveaux bancs, poubelles et pancartes incitant au recyclage. Les collaborateurs participeront aussi à des ateliers zéro-déchets, qui leur permettront d’apprendre les gestes qui peuvent avoir un impact sur l’environnement.

les collaborateurs, en partenariat avec l’association Zero Waste, nettoieront les boulevards bordant la Vistule, à Varsovie. Les actions porteront sur le ramassage et le tri sélectif des déchets, ainsi que sur l’installation de nouveaux bancs, poubelles et pancartes incitant au recyclage. Les collaborateurs participeront aussi à des ateliers zéro-déchets, qui leur permettront d’apprendre les gestes qui peuvent avoir un impact sur l’environnement. Chivas Brothers (Royaume-Uni) : Les collaborateurs travailleront ensemble à ramasser des déchets des communautés locales et collecteront le plastique afin de lui offrir une seconde vie grâce à Hubbub. Il sera ensuite transformé en bateau qui sera utilisé pour la pêche au plastique par Keep Scotland Beautiful.

Les collaborateurs travailleront ensemble à ramasser des déchets des communautés locales et collecteront le plastique afin de lui offrir une seconde vie grâce à Hubbub. Il sera ensuite transformé en bateau qui sera utilisé pour la pêche au plastique par Keep Scotland Beautiful. Pernod Ricard Winemakers USA : les collaborateurs créeront des nichoirs à chouettes et à chauves-souris à partir de palettes endommagées provenant des vignobles de Kenwood et de Mumm Napa, contribuant à la préservation de ces espèces.

les collaborateurs créeront des nichoirs à chouettes et à chauves-souris à partir de palettes endommagées provenant des vignobles de Kenwood et de Mumm Napa, contribuant à la préservation de ces espèces. Pernod Ricard Taïwan : s’appuyant sur l’initiative « Shine Brighter, Together » (ensemble, nous brillons plus fort), les collaborateurs réutiliseront environ 200 bouteilles pour décorer un parc public, grâce à la création d’une installation artistique illuminée par une source d’énergie renouvelable.

s’appuyant sur l’initiative « Shine Brighter, Together » (ensemble, nous brillons plus fort), les collaborateurs réutiliseront environ 200 bouteilles pour décorer un parc public, grâce à la création d’une installation artistique illuminée par une source d’énergie renouvelable. Plusieurs autres filiales Pernod Ricard : afin de répondre aux enjeux de la production excessive de déchets, certains collaborateurs participeront à des actions de nettoyage, de surcyclage et de création d’objets utiles à partir de déchets. Au Ghana et au Kenya, les collaborateurs apprendront à transformer les bouteilles vides en perles et en bijoux, tandis qu’en Argentine et en Uruguay, c’est en tuiles et en ustensiles de cuisine que ce même type de bouteilles seront recyclées.

Pour découvrir l’ensemble des actions menées partout dans le monde dans le cadre du Responsib’All Day 2019, vous pouvez consulter la carte interactive. Des photos et vidéos de ces activités seront également mises en ligne sur cette plateforme tout au long de la journée.

Feuille de route RSE 2030

La feuille de route RSE 2030, récemment dévoilée, porte sur chacun des aspects de l’activité du Groupe (du terroir au comptoir), et recouvre la totalité du cycle de vie des produits : Protéger nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire, Être responsable. (Vous trouverez l’illustration des 4 piliers de la feuille de route RSE 2030 sur la newsroom Pernod Ricard.)

Objectifs de développement durable (ODD)

En tant que Créateurs de Convivialité, le partage est profondément ancré dans les valeurs du groupe : nous nous impliquons donc dans des projets qui créent de la valeur pour tous et qui s’inscrivent dans un mouvement international, celui des Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

Les ODD sont des objectifs mondiaux (regroupés en 5 thèmes principaux : l’humain, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat). La totalité des 193 États membres, ainsi que le secteur privé, se sont engagés en 2015 à atteindre ces objectifs d’ici 2030 ;

Les ODD constituent un cadre international permettant de développer les actions RSE de Pernod Ricard, et offrent davantage de visibilité aux engagements à long terme du Groupe.

