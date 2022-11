A Bali, Biden et Xi plaident pour la coopération malgré les tensions sino-US

NUSA DUA, Bali, Indonésie, 14 novembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tous les deux plaidé lundi pour une amélioration des relations entre Washington et Pékin, lors de leur premier face-à-face depuis l'arrivée de Biden à la Maison blanche, à la veille de l'ouverture du sommet du G20 à Bali, en Indonésie.

Les tensions entre les deux plus grandes économies du monde n'ont cessé de s'accentuer ces dernières années, sur fond de désaccords dans une série de dossiers allant de Taïwan au commerce international.

"Nous avons passé beaucoup de temps ensemble du temps où nous étions tous les deux vice-présidents et c'est un vrai plaisir de vous revoir", a déclaré Joe Biden à Xi Jinping après que les deux hommes, tout sourire, ont échangé une chaleureuse poignée de mains devant les journalistes avant le début de la réunion entre les délégations des deux pays.

Le président des Etats-Unis a assuré de sa détermination à garder ouvertes les lignes de communication entre Washington et Pékin à un niveau personnel et au niveau gouvernemental.

"En tant que dirigeants de nos deux nations, nous partageons à mes yeux la responsabilité de montrer que la Chine et les Etats-Unis peuvent surmonter leurs différences, éviter que la concurrence ne tourne au conflit et que nous pouvons trouver des moyens pour travailler ensemble sur des problématiques mondiales urgentes qui exigent que nous coopérions", a dit Joe Biden, en évoquant notamment le changement climatique ou l'insécurité alimentaire.

"Nous devons définir la bonne trajectoire pour la relation sino-américaine. Nous devons trouver la bonne voie pour que cette relation bilatérale aille de l'avant et s'élève", a déclaré pour sa part Xi Jinping.

Le président chinois a ajouté qu'il avait hâte de travailler avec Joe Biden pour remettre la relation sino-américaine sur la bonne voie.

La réunion des deux délégations, en présence de deux présidents, devait notamment porter sur Taïwan, l'Ukraine et la Corée du Nord, autant de sujets également au programme du G20.

Avant le début de cette réunion, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, membre de cette délégation, a précisé que l'objectif était de "stabiliser la relation entre les Etats-Unis et la Chine et de créer un environnement plus constant pour les entreprises américaines".

La Maison blanche avait fait savoir auparavant que la rencontre de ce lundi était peu susceptible d'aboutir à la diffusion d'un communiqué conjoint.

La dernière rencontre en personne entre Joe Biden et Xi Jinping, qui se sont entretenus par téléphone ou visioconférence à cinq reprises depuis l'investiture du président américain en janvier 2021, datait d'avant 2017, lorsque Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. (Reportage Eduardo Baptista, Nandita Bose, Fransiska Nangoy, Leika Kihara, David Lawder et Simon Lewis à Nusa Dua ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)