BRUXELLES, 26 février (Reuters) - Des agriculteurs manifestaient lundi à Bruxelles pour exiger un soutien de la part de l'Union européenne (UE) sur des questions allant des prix bas des supermarchés aux accords de libre-échange, alors que les ministres de l'Agriculture se réunissent pour discuter de la crise dans le secteur.

Des agriculteurs ont mis le feu à des piles de pneus usagés, obligeant les forces de l'ordre à utiliser des canons à eau pour éteindre les flammes.

Une centaine de tracteurs étaient garés autour du siège des institutions de l'UE, à courte distance du lieu où les ministres des pays membres de l'Union se réunissaient. La police a bouclé une vaste zone autour des bâtiments de l'UE.

Dans toute l'Europe et depuis des semaines, les agriculteurs protestent contre des contraintes administratives, un excès de normes restreignant par exemple leur accès à l'eau, mais aussi la politique des prix bas pratiqués par les supermarchés, la concurrence jugée déloyale en provenance d'autres pays, et les règles environnementales strictes de l'Union.

L'association d'agriculteurs Coordination européenne Via Campesina a déclaré que l'Union européenne n'avait pas encore suffisamment offert de réponses aux pressions économiques. Les associations agricoles belges, allemandes, néerlandaises et françaises ont appelé leurs membres à se joindre à la nouvelle manifestation qui a lieu lundi à Bruxelles.

Quelque 1.300 tracteurs avaient déjà bloqué Bruxelles le 1er février, lors d'un sommet des dirigeants européens.

"PACTE VERT" AFFAIBLI

Une scène installée sur le site de la manifestation lundi était drapée d'une pancarte floquée "Stop EU Mercosur", en référence aux négociations en cours visant à conclure un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, le plus grand marché commun d'Amérique du Sud.

La Commission européenne a déclaré plus tôt ce mois-ci que les conditions qui permettraient à l'UE de conclure un accord avec le Mercosur n'étaient pas remplies. Elle a demandé à ce que l'accord contienne des garanties plus solides en matière de normes environnementales.

Les ministres de l'Agriculture réunis lundi devraient débattre d'une nouvelle série de propositions de l'UE visant à alléger la pression exercée sur les agriculteurs, notamment en réduisant le nombre d'inspections agricoles et en permettant aux petites exploitations d'être exemptées de certaines normes environnementales.

En réponse à des semaines de protestations de la part d'agriculteurs en colère, l'Union européenne a déjà affaibli certaines parties de sa politique environnementale dite "Pacte vert".

L'UE a supprimé, à la dernière minute, l'objectif de réduction des émissions agricoles de sa feuille de route sur le climat pour 2040.

Plus tôt ce mois-ci, et à la suite d'une autre manifestation d'agriculteurs à Bruxelles, l'UE a retiré une loi visant à réduire les pesticides et a reporté un objectif visant à ce que les agriculteurs laissent certaines terres en jachère afin d'améliorer la biodiversité.

"Ca ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire les transitions (écologiques) mais il y a besoin de tenir compte de la réalité des choses", a déclaré le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, à son arrivée à Bruxelles.

(Reportage Kate Abnett et Philip Blenkinsop; avec Yves Herman, Christian Levaux et Ingrid Melander, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)