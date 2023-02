À COVID China, un lit d'hôpital peut dépendre de qui vous connaissez, des paquets rouges.

Le chauffeur de sa sœur l'a emmené à l'hôpital. Pouvant à peine marcher et luttant pour respirer, on lui a dit qu'il n'y avait pas de lits. Ils se sont rendus dans un autre ; il a été rejeté à nouveau.

De plus en plus désespéré, il a demandé à sa sœur de puiser dans son réseau de contacts. Après des heures d'appels frénétiques, Steven a été emmené dans un hôpital bondé et a reçu de l'oxygène et un lit dans un service pour enfants. La mère du camarade de classe de son neveu y travaillait.

"Si je n'avais pas eu ce contact, je n'aurais pas obtenu de lit ou de médicaments", a déclaré Steven, qui a été hospitalisé pendant 20 jours avec ce que les médecins ont diagnostiqué comme une pneumonie grave. Il a refusé de donner son nom de famille en raison de la sensibilité de la question.

Alors que le COVID se répandait dans toute la Chine et remplissait les services d'urgence, des patients privilégiés ont évité les files d'attente dans les hôpitaux parce qu'ils connaissaient quelqu'un, proposaient un pot-de-vin ou payaient des personnes ayant des relations, ont déclaré trois personnes ayant accédé aux soins par de tels moyens et sept médecins dans six villes.

Cette pratique est depuis longtemps courante pour naviguer dans un système de santé chinois aux ressources insuffisantes, qui a été mis à rude épreuve après que Pékin ait brusquement mis fin à ses restrictions zéro COVID au début du mois de décembre, avec des rapports généralisés d'hôpitaux et de morgues bondés.

La Chine ne comptait que 4,37 lits de soins intensifs pour 100 000 personnes en 2021, contre 34,2 aux États-Unis en 2015, selon un document de la Fudan School of Public Health de Shanghai.

Les connexions peuvent prendre la forme d'un patient qui est un fonctionnaire du gouvernement, qui a des liens avec lui, ou qui est apparenté à un travailleur médical, ont indiqué les médecins.

"Plus votre connexion est élevée et de haut rang, meilleur est le traitement, ou plus facile est le resquillage. Si vous connaissez le directeur de l'hôpital, vous n'aurez aucun mal à obtenir un lit", a déclaré un médecin de Shanghai.

Bien que la Chine ait essayé de sévir contre la corruption des médecins, la réglementation s'est concentrée sur les paiements des sociétés pharmaceutiques plutôt que sur les patients.

Il y a près de dix ans, la Chine a interdit aux médecins d'accepter des paquets rouges contenant de l'argent liquide dans le cadre de réformes généralisées des soins de santé, et en avril 2022, la Commission nationale de la santé a déclaré que les autorités devaient renforcer la répression à l'encontre des médecins qui acceptent de tels paiements.

Les médecins et les experts ont déclaré que l'utilisation des paquets rouges et du "guanxi", ou des connexions, pour obtenir un accès persiste.

"Utiliser des relations pour obtenir des soins de santé de qualité est très courant en Chine", a déclaré Yanzhong Huang, chargé de mission pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations à New York, ajoutant qu'avec la pression exercée par le COVID sur les ressources, les relations pourraient être encore plus cruciales.

"Un grand nombre de ces patients ruraux, les patients du COVID, qui présentaient des symptômes graves choisissaient de ne pas rechercher activement des soins ; au lieu de cela, ils mouraient simplement chez eux", a déclaré Huang.

La Commission nationale de la santé et le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La poussée initiale des hospitalisations liées au COVID en Chine a atteint son pic, mais les experts préviennent que d'autres vagues d'infection sont possibles.

BAS SALAIRES, REVENUS GRIS

La Chine maintient le coût des soins médicaux à un niveau bas pour les rendre accessibles, ce qui signifie que de nombreux médecins sont chroniquement sous-payés et que la profession peine à attirer du personnel, ce qui entraîne des files d'attente plus longues pour les soins, selon les experts et les médecins.

En 2020, 546 657 nouveaux travailleurs médicaux ont rejoint le système, selon le Bureau national des statistiques, soit le moins depuis 2017.

"Vous obtenez 10 000 yuans (1 463,70 $) à 15 000 yuans par mois ; quel genre d'argent est-ce pour les longues heures et l'expertise ?", a déclaré un médecin stagiaire dans la riche ville de Shanghai, ajoutant que les médecins ont souvent la trentaine au moment où ils ont droit à un tel salaire. "C'est humiliant".

Dans les villes plus petites, les nouveaux médecins peuvent gagner aussi peu que 3 000 yuans à 5 000 yuans par mois, ont déclaré deux médecins dans une ville de la province du Sichuan.

"Si vous pouvez vivre et avoir assez à manger avec votre salaire, alors vous vous en sortez déjà très bien", a déclaré l'un d'eux.

Les cadeaux d'accès, comme du thé coûteux et des paquets rouges contenant de l'argent, sont souvent offerts au médecin principal, mais aussi parfois à l'infirmière en chef et à la personne qui a établi la connexion. Cela peut conduire à une facture totale des soins qui est le double du coût médical officiel, ont déclaré deux personnes qui ont récemment proposé des cadeaux sous la table.

"Pour de nombreux médecins dans les hôpitaux, leur principal revenu ne provient pas de leur salaire de base, mais des revenus gris, les enveloppes rouges qu'ils reçoivent des patients, malgré la répression de la corruption dans le secteur des soins de santé", a déclaré Huang.

Pour ceux qui n'ont pas de relations, les paiements aux intermédiaires, connus sous le nom de "vaches jaunes", peuvent aider.

Au cours de la récente vague de COVID en Chine, les médias sociaux étaient en ébullition avec des agents demandant 4 000 à 5 000 yuans pour obtenir un lit d'hôpital, avec des commentaires sur la question de savoir si le paiement en valait la peine et aussi sur l'équité d'un tel accès.

Les rendez-vous chez le médecin sont moins chers.

Un agent qui prétendait dans une publicité pouvoir accéder à n'importe quel médecin dans n'importe quel hôpital de Shanghai a déclaré qu'il fallait débourser 400 yuans pour sauter la file d'attente pour un rendez-vous avec un médecin réputé dans un hôpital de premier rang.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer si l'agent aurait obtenu ce résultat.

(1 $ = 6,8320 yuan renminbi chinois)