A Heathrow le fret prend du poids

L'augmentation de 53% des mouvements de fret s'entend par rapport à la moyenne hebdomadaire habituelle. Le trafic cargo est dopé par les importations de médicaments, de vaccins, de produits d'hygiène, de seringues et de respirateurs.

En temps normal, 41% des importantions de médicaments, de vaccins et de respirateurs transitent par la plateforme aéroportuaire, souligne son exploitant. "En 2019, plus de 12 000 tonnes de fournitures médicales comme des médicaments, des vaccins, des assainisseurs, des seringues et des respirateurs ont transité par Heathrow", ajoute la société.

Au total, Heathrow draine 34% du fret qui entre au Royaume-Uni, dont 95% dans les soutes des appareils de transport de passagers.