A Houston, dernier adieu à l'ancien président George H.W. Bush

par Liz Hampton

HOUSTON, 7 décembre (Reuters) - Les Américains ont rendu jeudi un dernier hommage à leur ancien président George H.W. Bush lors d'une cérémonie religieuse dans une église de Houston, ville du Texas où il résidait.

La dépouille du 41e président des Etats-Unis, décédé vendredi soir à l'âge de 94 ans, est arrivée par avion mercredi soir au Texas après les funérailles officielles à Washington, auxquelles ont assisté le président Donald Trump et les quatre anciens présidents américains encore vivants.

"Le mémorial était un bel hommage à la vie extraordinaire du président Bush et à l'héritage noble qu'il laisse à l'administration publique", a déclaré Donald Trump lors d'une réception à la Maison blanche pour la fête juive de Hanouka jeudi soir.

"Il était un homme formidable. Nous nous souviendrons toujours de ce grand homme d'Etat et de ce patriote très aimé. Vraiment, il était très spécial", a-t-il ajouté.

La cérémonie texane a eu lieu à l'église épiscopale Saint-Martin de Houston, fréquentée pendant plus de 50 ans par George H.W. Bush et son épouse, Barbara, décédée en avril dernier à l'âge de 92 ans. Le couple Bush a été marié pendant soixante-treize ans et a eu six enfants.

Leur fils et ancien président George W. Bush était assis au premier rang près du cercueil couvert du drapeau américain.

L'un de leurs 17 petits-enfants, George P. Bush, fils de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, a évoqué des souvenirs de pêche à la mouche et de dégustation de glaces avec son "Gampy".

Elevé dans une famille épiscopalienne (anglicane) du Massachusetts, George H.W. Bush avait fusionné le style BCBG de son enfance en Nouvelle-Angleterre avec celui plus spontané du Texas, son Etat d'adoption, où il avait déménagé très jeune pour travailler dans l'industrie pétrolière.

James Baker, ami et secrétaire d'Etat de George H.W. Bush, a fait son éloge.

"Il n'était pas considéré comme un orateur talentueux, mais ses actes étaient éloquents (...)", a-t-il déclaré, résumant les réalisations du président républicain en matière de politique étrangère.

À CÔTÉ DE SA FEMME ET DE SA FILLE

L'unique mandat du républicain George H.W. Bush, de janvier 1989 à janvier 1993, a été rythmé par la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, ainsi que par l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein en août 1990, à laquelle Washington répliqua en lançant l'opération "Tempête du désert" début 1991.

L'assistance s'est mise à rire quand l'ancien chef de la diplomatie a rappelé comment le président lui faisait savoir qu'une discussion était terminée: "Baker, si tu es aussi intelligent, pourquoi suis-je président et pas toi?"

Très ému, James Baker a raconté qu'il était présent quand George H.W. Bush est décédé.

Un millier de personnes ont entonné l'hymne patriotique "America the Beautiful". La chorale paroissiale a chanté "The battle hymn of the Republic" et la star de la musique country Reba McEntire "The Lord's Prayer".

La dépouille de l'ancien président a ensuite été transportée à environ 130 kilomètres de Houston, au George Bush Presidential Library and Museum, la bibliothèque présidentielle qu'il a fait construire dans les années 90. Il devait y être enterré à côté de Barbara Bush et de leur fille Robin, morte d'une leucémie à l'âge de trois ans en 1953.

George H.W. Bush, qui avait échappé de peu à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale - son avion avait été abattu par les forces japonaises au-dessus de l'océan Pacifique - sera enterré avec les honneurs militaires. Vingt et un avions de la marine américaine survoleront les lieux.

Lors de la présidentielle de 2016, George H.W. Bush n'avait pas appuyé la candidature de Donald Trump. L'actuel locataire de la Maison blanche s'en était pris à ses deux fils, George W., l'ancien président, et Jeb, ancien gouverneur de Floride et candidat malheureux à l'investiture républicaine. Selon une source citée par CNN, George H.W. Bush avait voté pour Hillary Clinton. (Avec Loren Elliott, Gary McWilliams à Houston, Steve Holland à Washington DC et Jonathan Allen à New York; Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse et Danielle Rouquié pour le service français)