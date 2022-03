À Istanbul et à Dubaï, les Russes s'entassent dans l'immobilier pour se mettre à l'abri des sanctions

"Nous vendons sept à huit unités aux Russes chaque jour", a déclaré Gul Gul, cofondateur de la société immobilière Golden Sign à Istanbul. "Ils achètent en liquide, ils ouvrent des comptes bancaires en Turquie ou ils apportent de l'or".

À Dubaï, Thiago Caldas, PDG de la société immobilière Modern Living, a engagé trois agents parlant russe pour répondre à l'intérêt des Russes, qui, selon lui, a décuplé.

Les sanctions imposées depuis l'invasion du 24 février comprennent l'exclusion de la Russie du système bancaire SWIFT, et le ciblage d'individus tels que les oligarques jugés proches du président Vladimir Poutine.

Si la Turquie et les EAU ont critiqué l'offensive russe, Ankara s'oppose aux sanctions non imposées par l'ONU à l'encontre de la Russie et les deux pays ont des liens relativement bons avec Moscou et assurent toujours des vols directs, proposant potentiellement des voies de sortie pour les Russes et leur argent.

"Ce sont des Russes riches, mais pas des oligarques", a déclaré Gul de Golden Sign, l'une des douze sociétés immobilières interrogées par Reuters. "Ils trouvent des moyens d'amener leur argent en Turquie".

"Il y a des clients qui achètent trois à cinq appartements", a ajouté Gul.

Les Russes sont de gros acheteurs de biens immobiliers turcs depuis des années, derrière les Iraniens et les Irakiens, mais les acteurs de l'immobilier ont déclaré qu'il y avait eu un pic de la demande ces dernières semaines.

En février, alors que les troupes se massaient à la frontière de l'Ukraine avant d'avancer, les Russes ont acheté 509 maisons en Turquie, soit près du double de l'année dernière, selon le bureau des statistiques du pays.

Ces données datent d'avant l'entrée en vigueur des sanctions occidentales, et les agents immobiliers ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les chiffres augmentent encore, stimulant la demande déjà amorcée par l'émergence du monde de la pandémie COVID-19.

Ibrahim Babacan, dont la société à Istanbul construit et vend des biens immobiliers principalement pour des acheteurs étrangers en Turquie, a déclaré que dans le passé, de nombreux Russes avaient voulu vivre dans des stations balnéaires telles que la région méditerranéenne d'Antalya. Maintenant, ils achetaient des appartements à Istanbul pour investir leur argent.

Reuters a contacté certains acheteurs russes mais ils ont refusé de donner des interviews en raison de la sensibilité de la situation.

DES MILLIERS ET DES MILLIONS

La Turquie et les Émirats arabes unis proposent tous deux des incitations à la résidence pour les acheteurs de biens immobiliers. En Turquie, les étrangers qui paient 250 000 $ pour une propriété et la conservent pendant trois ans peuvent obtenir un passeport turc. Pour une somme légèrement inférieure, Dubaï, un important centre d'affaires du Moyen-Orient, propose un visa de résidence de trois ans.

Les appartements d'une valeur de 750 000 dirhams (205 000 $) - le seuil d'obtention du visa - ont fait l'objet de la plus grande partie de la demande, mais des propriétés plus chères situées sur des îles artificielles comme la très chic Palm Jumeirah de Dubaï ont été achetées jusqu'à 6 millions de dirhams, selon les professionnels de l'immobilier.

"Les investisseurs recherchent à la fois la protection du capital et la possibilité de recevoir un visa résidentiel aux EAU pour une relocalisation temporaire", a déclaré Elena Milishenkova de la société de courtage immobilier Tranio, basée à Moscou et à Berlin, qui se concentre sur les clients russes achetant des propriétés à l'étranger.

Sa société a reçu près de trois fois plus de demandes d'appartements à Dubaï au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport à la même période l'année dernière, a-t-elle dit.

Certaines entreprises affirment que la demande est encore plus élevée.

"Juste au début de l'invasion de l'Ukraine, nous avons lancé une campagne dans la région et le nombre de personnes qui nous ont contactés était ... au moins 10 fois plus élevé que d'habitude", a déclaré Caldas de Modern Living de Dubaï.

Le PDG, qui a engagé les agents russophones la semaine dernière, a déclaré que les acheteurs vraiment riches semblaient avoir fait leurs préparatifs et transféré des fonds hors de Russie avant même que la guerre n'éclate il y a un mois.

Argent liquide et cryptomonnaies

Pour les Russes qui ont des comptes bancaires à Dubaï, le processus est relativement simple, a déclaré Elena Timchenko du courtier Royal Home Real Estate, qui est basé dans l'émirat.

D'autres se sont tournés vers des amis ou des contacts pour obtenir de l'aide, mais pour certains, le défi de réunir l'argent pour un achat a jusqu'à présent été trop important, a-t-elle ajouté.

"Le souhait d'acheter à Dubaï est une chose, la capacité de le faire en est une autre", a-t-elle déclaré, faisant référence aux difficultés d'apporter des fonds dans l'État du Golfe.

Certains Russes nouvellement arrivés en Turquie ont eu du mal à effectuer des dépôts et des transferts dans des banques qui craignent de contrevenir aux sanctions. Des couches supplémentaires de conformité et l'exclusion de Visa et Mastercard ajoutent à la difficulté.

L'année dernière, les Émirats arabes unis ont émis des directives à l'intention des banques afin de renforcer les procédures d'identification des transactions suspectes dans le but d'endiguer les flux financiers illicites. Cela n'a pas empêché le pays, comme la Turquie, d'être ajouté à une liste de pays surveillés par le GAFI, organisme mondial de surveillance de la criminalité financière.

Un cadre supérieur d'une banque émiratie a déclaré que la banque effectuait les mêmes vérifications sur les clients qu'auparavant, et qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle directive de la banque centrale.

Pendant ce temps, à Istanbul, le constructeur et vendeur de biens immobiliers Babacan a déclaré que jusqu'à présent, les clients russes avec lesquels il a traité payaient sans problème via les banques.

Caldas et Alex Cihanoglu, un agent immobilier également basé dans la plus grande ville de Turquie, ont déclaré que certains Russes utilisaient de l'argent liquide converti en cryptomonnaies, maintenant que les sanctions ont rendu les transferts financiers plus complexes.

"Je dirais que la plupart des transactions que nous voyons sont en crypto", a ajouté Caldas. "La crypto, surtout pour ce marché maintenant, dans les difficultés qu'ils rencontrent, est le canal qui est utilisé."