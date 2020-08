A Jackson Hole, la surprise pourrait venir de la BCE, observe Mirabaud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si tout le monde surveillera le discours de Jerome Powell (le 27août à 15h10 heure de Paris) la surprise pourrait néanmoins venir des responsables européens (la liste des participants n'est pas encore annoncée à l'heure qu'il est), souligne John Plassard, spécialiste en investissements chez Mirabaud. En effet, observe-t-il, les responsables de la BCE se sont faits très discrets ces dernières semaines à part le compte-rendu de la dernière réunion de l'institution européenne : les fameuses Minutes de la BCE publiées le 20 août dernier.Selon le document, les membres du conseil des gouverneurs de la BCE étaient alors d'avis que la trajectoire de l'inflation comme l'ampleur du rebond initial de l'activité (en zone euro) n'était pas nécessairement un bon guide de la rapidité et de la robustesse de la reprise.L'instance de décision avait aussi indiqué qu'elle serait mieux placée pour réévaluer l'orientation de la politique monétaire et ses outils politiques lors de sa prochaine réunion en septembre, rappelle John Plassard.Dans ce même document, les participants ont par ailleurs souligné que l'incertitude qui entourait les perspectives économiques restait très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela, c'est-à-dire de l'adoption d'un nouveau plan d'aide.