KYIV, 20 avril (Reuters) - Un éclair de lumière qui a illuminé mercredi le ciel nocturne de Kyiv a semé la confusion et alimenté les spéculations et plaisanteries dans une ville plus habituée aux attaques de missiles russes.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent le ciel de la capitale ukrainienne soudainement illuminé par une forte lumière mercredi en fin de journée. Sur l'une d'elles, on distingue un objet enflammé qui semble s'écraser au sol.

Les autorités de la ville ont indiqué qu'un objet aérien inconnu était tombé du ciel mercredi vers 22h00 heure locale (19h00 GMT), ce qui les a obligées à lancer une alerte aérienne sur Kyiv et ses alentours.

Jeudi, le phénomène n'était toujours pas expliqué.

"Après vérification et clarification, l'information concernant l'utilisation possible d'avions ennemis ou d'une frappe aérienne avec des missiles n'a pas été confirmée", a écrit l'administration militaire de la ville de Kyiv sur la messagerie Telegram.

La capitale ukrainienne est régulièrement la cible de frappes de missiles et de drones russes, qui contraignent les habitants à se réfugier dans des abris souterrains. Mais plutôt que les inquiétudes, l'éclair lumineux non identifié a alimenté les plaisanteries, y compris parmi les autorités.

Le directeur de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a ainsi posté avec humour un "emoji" représentant un OVNI.

L'agence spatiale américaine Nasa a écarté une théorie selon laquelle l'éclair lumineux aurait été causé par la chute d'un satellite américain.

Le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes, Yuriy Ihnat, a suggéré pour sa part qu'une météorite aurait pu entrer dans l'atmosphère terrestre.

Il a assuré que les forces aériennes ukrainiennes n'étaient pas impliquées dans le phénomène. (Reportage Olena Harmash et David Ljunggren; Version française Blandine Hénault)