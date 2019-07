A L'OCCASION DE SES 25 ANS, EUROTUNNEL DÉVOILE UNE ŒUVRE D'ART MONUMENTALE SUR L'ENTRÉE DU TUNNEL SOUS LA MANCHE

Regulatory News :

"I Will Always See You", Coquelles ©Pascal Montary

A l’occasion des 25 ans de sa mise en service, Eurotunnel (Paris:GET) dévoile une œuvre monumentale réalisée pour partie sur le fronton français du Tunnel et sur le front de plage de Sunny Beach à Folkestone.

C’est à l’artiste franco-britannique YZ qu’Eurotunnel a souhaité confier la réalisation de cette fresque qui s’étend sur 50 mètres de large et 17 mètres de haut pour célébrer son 25e anniversaire. L’œuvre représente le visage d’une petite fille qui regarde à travers des jumelles de l’autre côté de la Manche. A Folkestone, ce sont les yeux de la petite fille qui ont été peints sur la plage fréquentée par de nombreuses familles.

Dans cette allégorie des jumelles, l’artiste s’est inspirée de son vécu à Folkestone, où elle a habité avec sa famille, et se rappelle l’excitation d’apercevoir les côtes françaises.

« J’avais vraiment envie de réaliser une œuvre qui se déploie en France et au Royaume-Uni et qui associe de jeunes citoyens. Nous avons ainsi travaillé avec deux classes d’enfants de 10 ans qui ont inscrit leurs propres mots sur le Tunnel et sont devenus, en quelque sorte, les porte-parole de ce message d’amitié et d’attention à l’autre » a expliqué l’artiste YZ.

Pour Jacques Gounon, Président-Directeur Général de Getlink : « A l’occasion des 25 ans du tunnel sous la Manche, nous avons souhaité rappeler que nous, Britanniques et Français, partagions un lien unique, un lien géographique, historique, économique, culturel qui s’entretient quotidiennement. Ce message a été magnifiquement mis en image par l’artiste YZ avec cette petite fille qui a un peu d’elle en France comme en Grande-Bretagne, et qui regarde en permanence les deux côtés de la Manche. »

Inaugurée le 4 juillet 2019, cette fresque restera à l’entrée du Tunnel dans les prochaines années pour rappeler le caractère essentiel du lien qui unit les deux pays.

A PROPOS D’EUROTUNNEL

Eurotunnel, filiale de Getlink, gère l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite des services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Coquelles (France). En 25 ans, ce sont plus de 430 millions de personnes et 86 millions de véhicules qui ont voyagé dans le tunnel sous la Manche par Le Shuttle ou par Eurostar. Cette liaison terrestre unique est devenue un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. Elle contribue à la vitalité de l’Europe en rapprochant les personnes, les entreprises et les cultures.

A PROPOS D’YZ

YZ (« eyes »), c’est un œil, avant tout. Une artiste engagée et guidée par une envie d’humanité. A travers une esthétique intemporelle, YZ chemine par sa propre histoire et reflète notre époque et nos sociétés d’une lumière qui, pour douce, n’en est pas moins étonnamment fidèle.

Dans la rue, la figure humaine et son lieu de vie reste le thème central de l’artiste. YZ tente ainsi de situer la place des êtres dans notre société, décrit et décrypte nos modes de vie à travers l’image mise en scène des habitants des villes qu’elle traverse.

Sa démarche s’inscrit de plus en plus dans une dynamique globale, tour à tour affichiste, vidéaste/documentariste, plasticienne, elle s’approprie un espace avec lequel elle forge une relation intime.

Avec une exigence extrême, YZ navigue à travers des projets au spectre large en se fiant à son flair. Sans artifice, elle peint, colle et bombe tant des figures féminines des années 1900, qu’un visage logotypique qui toise le passant, ou des portraits percutants qui font sens dans la lutte contre l’esclavage et pour les droits civiques.

Sans conteste, le travail d’YZ poursuit des thématiques dont la ligne directrice est le sujet le plus complexe et le plus captivant : l’humain.

