À Meaux, la désillusion a poussé les électeurs vers l'extrême droite française renaissante.

Célèbre pour son fromage de brie, elle a été l'une des dizaines de circonscriptions à tomber dans l'escarcelle du parti Rassemblement national de Marine Le Pen pour la première fois dans une élection parlementaire, alors que les électeurs mécontents ont exprimé leur frustration envers le président Emmanuel Macron.

Dimanche, le parti de Marine Le Pen a remporté 89 sièges, soit 10 fois plus qu'en 2017 et son score le plus élevé à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'il pourra former un groupe parlementaire, ce qui signifie qu'il obtiendra plus de financement public, plus de temps de parole, entre autres pouvoirs législatifs.

Mme Marchal a déclaré que son mécontentement provenait d'un sentiment d'abandon de la part de l'État et a dit croire que les immigrants étaient mieux pris en charge.

"J'ai deux emplois et je ne reçois aucune aide de l'État. Eux ne travaillent pas et ils ont toutes les aides", a déclaré la quinquagénaire qui avait l'habitude de voter pour les conservateurs.

"Je ne suis pas raciste, mais à un moment donné, on le devient".

Les ténors du Rassemblement national (RN) ont qualifié le résultat de "tsunami" dans la politique française. Il donne raison aux efforts déployés par Mme Le Pen au cours des cinq dernières années pour dédiaboliser l'image de son parti, tout en reflétant les profondes divisions qui traversent la France.

"Nous avons été agréablement surpris par la mobilisation de nos compatriotes et par leur souhait que l'immigration, l'insécurité et la lutte contre l'islamisme ne disparaissent pas de l'Assemblée nationale", a déclaré Mme Le Pen lundi.

A Meaux, la candidate d'extrême droite Béatrice Roullaud a remporté 52% des voix, battant le candidat d'une alliance de gauche. Plus de la moitié des électeurs inscrits sont restés à l'écart des bureaux de vote.

"Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les valeurs de la République ne seront pas représentées dans cette circonscription", a déclaré à Reuters le maire conservateur Jean-François Cop, qui n'a toutefois pas appelé à voter contre la candidate d'extrême droite entre les deux tours.

Céline Desbois, 51 ans, a déclaré qu'elle avait voté pour le parti de Le Pen après avoir voté à gauche presque toute sa vie parce qu'elle se sentait de plus en plus vulnérable dans sa propre ville et voulait envoyer un message à Macron.

"Je suis travailleuse sociale et voter RN va à l'encontre de ce que je fais, mais c'était nécessaire pour que le gouvernement prenne des mesures", a-t-elle déclaré. Sa fille, âgée de 21 ans, a également voté RN.

Marchant dans la même grande rue, Daisy Hawa Jumapili, une secrétaire de 60 ans, a exprimé sa tristesse face à ce qu'elle décrit comme un racisme rampant en France.

"Nous devons être tolérants les uns envers les autres", a-t-elle déclaré.