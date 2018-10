A Moscou, Conte appelle à la levée des sanctions contre la Russie

MOSCOU, 24 octobre (Reuters) - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, s'est prononcé mercredi lors d'une visite à Moscou en faveur d'une levée "le plus tôt possible" des sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Russie.

Conte, qui estime que les sanctions nuisent aux intérêts des entreprises italiennes, s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d'un entretien avec le président Vladimir Poutine.

"Il est normal de soutenir les relations économiques entre l'Italie et la Russie", a-t-il dit au côté de son hôte. "Pour l'Italie, les sanctions ne sont jamais une finalité, c'est un instrument qu'il faut surmonter le plus tôt possible."

Le co-vice-président du Conseil italien Matteo Salvini avait déjà déclaré il y a une semaine que Rome s'opposerait à une reconduction des sanctions mises en place après l'annexion de la Crimée par la Russie, en mars 2014, et renouvelées tous les six mois depuis cette date, estimant que celles-ci n'ont "aucun sens".

Le prochain renouvellement est prévu en janvier. (Giulia Secreti Tangi Salaün pour le service français)