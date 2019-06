A Moscou, Xi Jinping salue Vladimir Poutine, son meilleur ami

MOSCOU, 5 juin (Reuters) - Le président chinois, Xi Jinping, est arrivé mercredi à Moscou avec un couple de pandas censés témoigner de la solidité des relations entre la Chine et exprimer sa proximité avec Vladimir Poutine, son meilleur ami.

"Nous nous sommes rencontrés près de 30 fois ces six dernières années (...), Poutine est mon meilleur ami et un excellent collègue", a dit Xi Jinping.

Ru Yi et Ding Ding ont été présentés au zoo de Moscou en présence du président russe. Les deux animaux ont été conduits dans un enclos spécialement construit pour eux et seront loués à la Russie pour une durée de 15 ans.

Ce prêt n'est pas une première, la Chine ayant pris l'habitude d'employer cette "diplomatie du panda" pour nouer ou réchauffer ses relations. Pékin a ainsi prêté deux ursidés, Huan Huan et Yuan Zi, à la France en 2012 comme l'avait fait Mao Zedong lorsque Georges Pompidou occupait l'Elysée.

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont engagés à approfondir leur coopération militaires et une série de contrats ont été signés entre entreprises russes et chinoises. (Tom Balmforth, Nicolas Delame pour le service français)