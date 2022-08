A Oran, Macron rend hommage au raï et à la jeunesse algérienne

ORAN, Algérie, 27 août (Reuters) - Au troisième et dernier jour d'une visite en Algérie qu'il entendait tournée "vers l'avenir", Emmanuel Macron s'est rendu samedi à Oran, l'ancienne capitale du raï, pour un hommage appuyé à la jeunesse algérienne.

Le président de la République a notamment visité l'antre du raï Disco Maghreb, boutique et label mythiques de ce genre musical algérien popularisé dans les années 1980 récemment remis au goût du jour par le producteur franco-algérien DJ Snake, dans un clip visionné des dizaines de millions de fois sur internet.

"C'est une manière pour moi de témoigner mon respect, mon admiration et mon goût", a confié le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron, en chemise blanche et cravate, s'est offert ensuite un rapide bain de foule dans une rue de la ville, ponctué de quelques slogans hostiles.

Le chef de l'Etat a invité vendredi à regarder "en face" l'histoire commune entre l'Algérie et la France, ancienne puissance coloniale, soulignant préférer la "vérité" et la "reconnaissance" à un choix entre "fierté et repentance".

A l'occasion de sa visite, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens qui permettra de "regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, du début de la colonisation à la guerre de Libération, sans tabou".

Après Oran, le chef de l'Etat devait regagner Alger pour la signature d'une déclaration commune en faveur d'un "partenariat renouvelé et ambitieux".

(Reportage Lamine Chikhi et Mimosa Spencer, rédigé par Michael Georgy et Jean-Stéphane Brosse)