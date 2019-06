A Plus Finance annonce la clôture des investissements de son OPCI, A Plus Génération 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A Plus Finance a achevé la période d'investissement de son OPCI A Plus Génération 2 avec 300 millions d'euros d'investissements. Le portefeuille ainsi finalisé de l'OPCI A Plus Génération 2 totalise 16 Résidences Services Séniors situées dans des localisations de premier plan (Versailles, la Ciotat, Toulouse, Carnac, Opio, Agde, Nîmes…), acquises en direct par l'OPCI ou au travers de participations dans des véhicules créés et gérés par A Plus Finance, pour un total de 1 612 logements (74 000 m2 habitables) et 12 300 m² d'espace de services.Niels Court-Payen, président d'A Plus Finance, précise " Le portefeuille constitué est en parfaite cohérence avec la stratégie du fonds et bénéficie d'une bonne répartition, tant en matière de localisation des RSS acquises, que d'exploitation, avec 7 preneurs à bail sélectionnés pour leur modèle d'exploitation et pour la qualité des services proposés aux locataires finaux, les séniors ".La société de gestion, faisant figure de pionnier des 2012 en lançant le premier OPCI dédié à la classe d'actifs (A Plus Génération), indique avoir investi à ce jour près de 500 millions d'euros dans le secteur des RSS, majoritairement pour le compte d'investisseurs institutionnels, mais également pour les particuliers au travers de son OPCI Silver Génération, OPCI grand public disponible en compte-titre et en assurance vie.Cette clôture vient initier poursuite de la levée du troisième millésime : l'OPCI " Génération 3 " lancé en février 2019, et qui vise une taille de 250 millions d'euros.