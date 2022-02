A Plus Finance nomme deux responsables de l’activité Économie Sociale et Solidaire 11/02/2022 | 16:31 Envoyer par e-mail :

La société de gestion A Plus Finance poursuit son engagement en matière de finance à impact en nommant Guillaume-Olivier Doré et Jean-Michel Sibué Co-responsables de l'activité Économie Sociale et Solidaire d'A Plus Finance. Jean-Michel Sibué, Directeur du bureau de Marseille et Guillaume-Olivier Doré, Responsable du bureau de Bordeaux, mènent depuis plusieurs années une politique d'investissement en lien étroit avec les territoires et leurs enjeux économiques et sociétaux.



Jean-Michel Sibué est notamment en charge du Fonds d'investissement InvESS't PACA, lancé en 2020 en collaboration avec la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Cress Paca) qui vise à accompagner financièrement les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).



Guillaume-Olivier Doré est à l'initiative de la création d'un Fonds similaire en région Nouvelle-Aquitaine, réputée pour la forte implantation et la dynamique des acteurs de l'ESS qui représentent plus de 12% de l'emploi salarié dans le territoire.



" Ensemble, ils auront pour mission de gérer ces deux Fonds et de développer dans d'autres régions ce concept novateur de Fonds régionaux, au plus proche des problématiques de financement et d'accompagnement de cette économie sociale, qui croit à un rythme constant en France ", explique A Plus Finance.





