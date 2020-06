A Plus finance : Xuan-Huong LE est nommé Responsable Service Client et Middle Office

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé avoir complèté son équipe avec l'arrivée de Madame Xuan-Huong LE au poste de Responsable Service Client et Middle Office. Agée de 34 ans, diplômée de la Skema Business School et détentrice d'un master en Asset Management de l'Université Paris Dauphine, Xuan-Huong LE débute sa carrière en tant qu'account manager chez DeriveXperts avant de rejoindre State Street Banque Paris au même poste en 2017.Xuan-Huong LE a rejoint l'équipe Middle Office d'A Plus Finance en avril, où elle est en charge de renforcer et de développer les relations avec les investisseurs institutionnels et particuliers. Elle reporte à la direction.