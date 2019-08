Bourse de Tokyo : A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 2,17%

L'indice Nikkei a perdu 2,17% à 20.261,04 points, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 25 mars, et le Topix, plus large, a cédé 1,61% à 1.478,03 points.

Parmi les valeurs particulièrement sensibles aux tensions commerciales, le spécialistes des robots industriels Fanuc perdait 3,52% en fin de séance et le fabricant de semi-conducteurs Tokyo Electron 2,72%.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait alors de 0,12% face au dollar à 105,27.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)