Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,6%

L'indice Nikkei a perdu 0,6% à 23.685,98 points et le Topix, plus large, a cédé 0,72% à 1.719,64 points.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a atteint 908 morts et plus de 40.000 cas de contamination selon les derniers chiffres publiés à Pékin. Et si certaines entreprises chinoises amorcent une reprise de leur activité, l'impact économique de la maladie s'annonce important.

Parallèlement, plusieurs publications de résultats de grands groupes japonais sont venus illustrer les difficultés auxquelles elles ont été confrontées ces derniers mois.

Le sidérurgiste Nippon Steel abandonnait ainsi 0,52% en fin de séance après une perte annuelle record de 440 milliards de yens (3,65 milliards d'euros) et le fabricant d'appareils photo Nikon perdait 5,46% après des résultats pénalisés par la baisse de la demande.

A la hausse toutefois, Honda prenait 3,06%, le marché saluant le relèvement de sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)