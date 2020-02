Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,7% après les chiffres du PIB

17 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, sanctionnée par la contraction plus importante que prévu du produit intérieur brut japonais.

L'indice Nikkei a perdu 0,69% à 23.523,24 points et le Topix, plus large, a cédé 0,88% à 1.687,81 points.

L'économie japonaise a connu au quatrième trimestre 2019 son déclin le plus important en six ans, alors que la hausse de la TVA a affecté la consommation et les dépenses en capital, jetant une ombre sur ses perspectives sur fond d'épidémie de coronavirus qui pourrait affecter la croissance mondiale.

D'après les données préliminaires, l'économie japonaise s'est contractée de 6,3% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, un rythme nettement supérieur au consensus (-3,7%).

Aux valeurs, Nissan Motor a perdu plus de 2%, tombant à un plus bas d'environ 11 ans, après que son partenaire Renault a annoncé vendredi sa première perte depuis la crise financière de 2007-2008.

Le constructeur japonais avait déjà lâché près de 10% vendredi après avoir abaissé sa prévision de résultat opérationnel annuel.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Laetitia Volga, édité par Myriam Rivet)