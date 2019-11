Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,76%

TOKYO, 14 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, pénalisée par l'appréciation du yen face aux doutes sur l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et après des indicateurs économiques chinois et japonais décevants.

L'indice Nikkei a perdu 0,76% à 23.141,55 points et le Topix, plus large, a cédé 0,94% à 1.684,40.

Le Wall Street Journal évoque un blocage des discussions entre Washington et Pékin sur la question des produits agricoles. Par ailleurs, les indicateurs chinois du jour, à commencer par la production industrielle, sont ressortis inférieurs aux attentes tandis qu'au Japon, la croissance économique a nettement ralenti sur le trimestre juillet-septembre.

Le yen, favorisé par le repli sur les actifs refuges, progressait en fin de séance à 108,72 pour un dollar. Parmi les grands exportateurs, Nissan perdait 2,98% et Toyota 1,06%.

En hausse, Z Holdings, l'ex-Yahoo Japan, affichait un bond de 17,45% après l'annonce d'un projet de fusion avec le spécialiste de la messagerie en ligne Line. Ce dernier était réservé à la hausse.

