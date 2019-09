TOKYO, 27 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, pénalisée par les incertitudes liées aux remous politiques à Washington et aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Nikkei a perdu 0,77% à 21.878,90 points, à un plus bas de dix jours, et le Topix, plus large, a cédé 1,19% à 1.603,89 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)