Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en hausse d'environ 1%

Les constructeurs automobiles nippons ont logiquement profité de l'annonce du président américain. L'indice du secteur a pris 1,21%. Subaru, le constructeur japonais dont les revenus sont les plus exposés au marché américain, a grimpé d'environ 5% et les équipementiers Denso et Aisin Seiki ont gagné respectivement près de 0,55% et 1,15%.

Du côté des devises, le yen gagnait 0,42% face au dollar au moment de la clôture des marchés actions, à 105,67, et près de 0,37% face à l'euro à 117,33.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)