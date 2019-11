Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,11%

L'indice Nikkei, qui a oscillé au fil des heures ente hausse et baisse, affiche en clôture une progression de 0,11% à 23.330,32 points et le Topix, plus large, a pris 0,22% à 1.698,13 points.

Un haut responsable de l'administration Trump a déclaré à Reuters que la rencontre attendue entre les présidents américain et chinois pour signer la "phase un" de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait être reportée au mois de décembre.

Parmi les variations marquantes du jour, SoftBank perdait 2,55% en fin de séance au lendemain de l'annonce d'une perte de 704 milliards de yens (5,85 milliards d'euros) sur le trimestre juillet-septembre après la dépréciation de plusieurs participations, dans WeWork et Uber Technologies principalement.

Mitsubishi Motors chutait par ailleurs de 6,82% après avoir fortement abaissé ses prévisions pour l'exercice en cours.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés, Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)