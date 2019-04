Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,38%

L'indice Nikkei a gagné 0,38% à 21.807,50 points, après avoir touché en séance un plus haut d'un mois à 21.839,18. Le Topix, plus large, a pris 0.35% à 1.625,75 points.

Le président américain Donald Trump, accueillant jeudi le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui mène pour la Chine les négociations commerciales avec les Etats-Unis, a assuré que les deux premières puissances économiques mondiales étaient "très proches" d'un accord qui pourrait être conclu d'ici à quatre semaines environ.

Les valeurs fortement exposées au marché chinois ont progressé: Hitachi Construction Machinery et Fanuc prenaient respectivement 1,15% et 1,09% en fin de séance et Yaskawa Electric, fabricant d'équipements pour l'industrie, gagnait 2,85%.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a progressé de 2,84%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-janvier.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)