Bourse de Tokyo : A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 1,19%

Les Etats-Unis et la Chine sont convenus d'une trêve provisoire dans leur différend commercial avant la rencontre entre les présidents des deux pays en marge du sommet du G20 ce week-end au Japon, rapporte jeudi le South China Morning Post.

Cette information a profité logiquement aux valeurs japonaises exposées aux marchés chinois, comme le constructeur d'engins de chantier Komatsu et le constructeur de robots Fanuc, qui prenaient tous les deux 1,57% en fin de séance.

Aux changes, le yen reculait à 108,05 pour un dollar, un plus bas d'une semaine, et à 122,7 pour un euro, un creux de deux semaines.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FANUC CORP -0.08% 19710 22.61% KOMATSU LTD 0.14% 2543 11.80% NIKKEI 225 1.19% 21338.17 5.80%