New York (awp/afp) - La Bourse de New York a débuté lundi le mois d'août comme elle avait achevé vendredi le mois de juillet, soutenue par la hausse du secteur technologique et de plusieurs de ses grands noms, dont Microsoft et Apple.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq a touché un nouveau record à 10.902,80 points (+1,47%) et le Dow Jones a fini à 3.294,62 points, en hausse de 0,90%.

afp/rp