A Wall Street, l'indice Dow Jones repasse dans le rouge

New York (awp/afp) - L'indice Dow Jones, qui évoluait en nette hausse depuis l'ouverture de Wall Street, repassait dans le rouge vendredi à la mi-séance, dans un contexte d'incertitudes toujours fortes autour de la trajectoire de l'économie américaine.

Vers 16H45 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York perdait 0,07%, à 25.034,37 points, tandis que le Nasdaq demeurait en territoire positif et prenait 0,78%, à 7.386,27 points, et l'indice S&P 500 avançait de 0,23%, à 2.734,75 points.

