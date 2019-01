New York (awp/afp) - L'indice Nasdaq accélérait sa progression à Wall Street vendredi peu après l'ouverture, aidé par des nouvelles encourageantes en provenance de Chine et des Etats-Unis, et une prise de parole du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Vers 15H30 GMT, l'indice de Wall Street à forte coloration technologique prenait 3,07% à 6.661,66 points et l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 2,54% à 23.262,19 points.

