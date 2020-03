A Wall Street, le Dow Jones accentue ses gains et monte de plus de 5%

New York (awp/afp) - La Bourse de New York accélérait sa progression mercredi alors que le Sénat américain devait approuver dans la journée un plan titanesque de relance économique pour la première économie mondiale, durement frappée par la pandémie de coronavirus.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 5,74%, à 21.893,43 points, vers 18H25 GMT.

Il avait déjà connu la veille sa plus forte hausse en une séance depuis mars 1933 en grimpant de plus de 11%.

Le Dow Jones était notamment porté par Boeing, dont le titre flambait de plus de 30%.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 2,31%, à 7.589,96 points, et l'indice élargi S&P 500 gagnait 4,12%, à 2.548,30 points.

Dans la nuit de mardi à mercredi, sénateurs démocrates et républicains sont parvenus à un accord sur un plan d'aides massives, qui doit être adopté dans la journée par la chambre haute.

Il devra ensuite être approuvé par la Chambre des représentants, puis ratifié par le président américain, Donald Trump.

Ces mesures, qui pourraient mobiliser près de 2.000 milliards de dollars, sont destinées à protéger les ménages américains les plus vulnérables et à apporter un bol d'air aux petites et moyennes entreprises, durement touchées par le très fort ralentissement économique.

Si Wall Street s'acheminait donc vers une deuxième séance dans le vert de suite, ce qui ne lui est pas arrivé depuis plus d'un mois, plusieurs analystes mettaient en garde contre un optimisme trop précoce.

"C'est bien de voir une hausse importante, le marché en avait besoin", concède JJ Kinahan, de TD Ameritrade.

"Mais ce qui serait encore mieux, ce serait de rester dans une zone où les mouvements boursiers sont plus prévisibles afin que les acteurs du marché puissent investir avec un peu plus de certitudes", tempère l'expert.

"Pour le moment, c'est impossible car on ne sait pas ce que le marché va faire dans les 5 prochaines minutes", explique M. Kinahan.

afp/rp