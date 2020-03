New York (awp/afp) - L'indice vedette de Wall Street s'enfoncait en cours de séance et perdait temporairement plus de 10%, les investisseurs s'alarmant des conséquences sur l'économie du coronavirus et des mesures de confinement.

Le Dow Jones Industrial Average, s'effondrait vers 17H40 GMT de 8,77% après avoir perdu jusqu'à 10,3% quelques minutes plus tôt.

