New York (awp/afp) - L'indice vedette de la Bourse de New York, affecté par les inquiétudes sur les relations commerciales sino-américaines et des turbulences de diverses natures en Europe, Brexit en tête, creusait ses pertes en cours de séance lundi.

Le Dow Jones Jones Industrial Average a vers 16H03 GMT temporairement perdu plus de 2% avant de se ressaisir un peu. Il cédait vers 16H10 GMT 1,79% à 23.951,94 points.

