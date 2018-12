A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes et chute de 2%

New York (awp/afp) - L'indice vedette de la Bourse de New York creusait ses pertes vendredi en fin de séance et perdait plus de 2% alors que les investisseurs s'inquiètent de signes d'un ralentissement de la croissance mondiale.

Vers 19H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 2,15%, à 24.069,03 points. A ce niveau, il s'affiche en baisse de plus de 10% par rapport à son record établi début octobre.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 2,09% à 6.922,82 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 1,97% à 2.598,37 points.

Comme plus tôt dans la journée en Asie et en Europe, le marché est aux Etats-Unis freiné "par l'impression que la croissance mondiale est vraiment en train de ralentir et la possibilité d'une récession dans l'année à venir", a estimé Nathan Thooft de Manulife Asset Management.

Les investisseurs ont en particulier été marqués par le ralentissement des ventes de détail et de la production industrielle en novembre en Chine, puis par la croissance du secteur privé dans la zone euro qui a atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre ans en décembre.

Mais de façon plus générale, "éviter le risque d'ici la fin de l'année semble être le mot d'ordre sur les marchés", a relevé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Les chiffres chinois par exemple, "n'étaient pas très bon mais pas non plus dramatiques", a-t-il souligné. "Et les marchés dans le monde entier baissent depuis des mois car ils anticipent ce ralentissement de la croissance", a-t-il ajouté.

"Rien ne change vraiment, si ce n'est le sentiment du marché", a estimé M. Volokhine.

Signe de la prudence qui s'est emparée de la place financière, les investisseurs se tournaient massivement vers le marché obligataire. En raison d'une forte demande, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,883% contre 2,913% jeudi à la clôture et celui à 30 ans à 3,134% contre 3,169% la veille.

